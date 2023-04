Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego odbył się w Łasku. Obrady połączono z wizytą w lotniczej bazie ZDJĘCIA

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego to cykliczne spotkanie starostów z regionu. Włodarze powiatów wymieniają poglądy, przedstawiają propozycje działań, formułują wspólne stanowiska skierowane do różnych organów państwa. Wydarzenie podzielono na dwie części. Pierwsza to posiedzenie konwentu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku.

- Starosta Łaski Piotr Wołosz, korzystając z prawa gospodarza, zaprezentował charakterystykę naszego powiatu w formie prezentacji multimedialnej. Przedstawił w niej walory powiatu łaskiego, a także znaczące inwestycje zrealizowane przez nasz samorząd na przestrzeni ostatnich lat – relacjonuje starostwo. - Następnie poruszono najważniejsze kwestie spotkania, czyli m.in.: temat Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz problem braku środków i niedoszacowania budżetów powiatów, w tym konieczności podjęcia działań zmieniających zasady finansowania działalności samorządu powiatowego. Ostatnim punktem w porządku obrad były bieżące sprawy w zakresie funkcjonowania powiatów.[/cyt]

Po zakończeniu obrad uczestnicy konwentu udali się z wizytą do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Dzięki uprzejmości dowódcy płk pil. Piotra Ostroucha samorządowcy z województwa łódzkiego mieli okazję zwiedzić jednostkę, w której stacjonują myśliwce F-16.