Kończy się proces w sprawie jednej z najgłośniejszych zbrodni w Łodzi. Zabito studentkę prawa. Oskarżony ukrywał się w Rosji

- Pokrzywdzona 22-latka i jej znajomy około godz. 3 wyszli z „Medyka”, po czym udali się do domu studenckiego, w którym kobieta zamieszkiwała. Weszli do pokoju tym samym piętrze, co pokój zajmowany przez 22-latkę. Po pewnym czasie pojawił się tam, z grupą swoich znajomych, podejrzany Mirosław Ż. Wspólnie spożywali alkohol. Pokrzywdzona niebawem udała się do swojego pokoju i położyła się spać – informuje Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.