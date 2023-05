Podsumowaliśmy Plebiscyt Kobieca Twarz Regionu 2023 Poznajmy niezwykłe kobiety nagrodzone w kategoriach Córka, Matka i Kobieta Dojrzała

Kobieca Twarz Regionu 2023

Spośród 31 pań, które znalazły się gronie finalistek w trzech kategoriach: Córka, Matka i Kobieta Dojrzała, jury wybrało zwyciężczynie w trzech każdej z tych kategorii. Każda z pań miała kilka minut aby w rozmowie z jury w składzie którego znaleźli się Stanisław Wróbel, redaktor naczelny Expressu Ilustrowanego i Dziennika Łódzkiego, Elżbieta Żuraw, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Polska Press Grupa, redaktor Dariusz Pawłowski, kierownik działu kultura w Dzienniku Łódzkim oraz Liliana Bogusiak-Jóźwiak, dziennikarka Expressu Ilustrowanego, zaprezentować siebie i opowiedzieć o tym, co dla niej ważne i co skłoniło ją do wzięcia udziału w Plebiscycie Kobieta Twarz Regionu 2023.

Spotkanie z każdą z tych pań było inspirującym doświadczeniem. Bardzo trudno było wyłonić w każdej kategorii tylko jedną zwyciężczynię. Obrady jury były więc długie i burzliwe. Ostatecznie jury wybrało zwyciężczynią: