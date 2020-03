Kluby klas niższych mogą liczyć na pomoc ŁZPN

Jak informuje Adam Kaźmierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, informuje, że czwartoligowcy oraz kluby klas niższych zwolnione zostaną w nowym sezonie z opłaty ryczałtowej czyli tzw,. startowego na rzec łódzkiej centralnej. W IV lidze to 1.300 złotych, klasie okręgowej - 1.000, klasie A - 650, a klasie B - 300.

Działacze ŁZPN wyciągają także pomocną dłoń do tych klubów w których prowadzone jest szkolenie młodzieży. - Planujemy bowiem przekazanie dodatkowych środków finansowych tym klubom, które posiadają sekcje młodzieżowe - mówi Adam Kaźmierczak. - W tej chwili trudno mówić jakiego rzędu będą to pieniądze, ale nie chcemy w tym ciężkim czasie pozostawić klubów bez pomocy.

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze jaki będzie los rywalizacji ligowej oraz pucharowej w sezonie 2019/2020 w niższych ligach. Rozgrywki są zawieszone do 26 kwietnia. Jak mówi Adam Kaźmierczak, trudno cokolwiek przewidzieć, bo sytuacja z koronawirusem jest dynamiczna.