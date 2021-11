Kłopoty firm z branży drzewnej. W Łódzkiem w tarapatach 110 przedsiębiorstw. Mają milionowe długi, a ma być jeszcze gorzej

Do Krajowego Rejestru Długów trafiło już 110 firm z województwa łódzkiego, które działają w branży drzewnej. W sumie mają do oddania nieco ponad 5,6 mln zł, co oznacza, że na firmę przypada średnio niemal 51 tys. zł długu. Najwięcej zadłużonych firm z tego sektora działa w Wielkopolsce, jest ich aż 314, a ich łączne zobowiązania wynoszą niemal 13 mln zł.

Mniej firm, za to w większych finansowych tarapatach działa w województwie śląskim. W rejestrze dłużników znalazło się ich 277, za to mają w sumie do spłaty ponad 27,7 mln zł. Na Pomorzu takich firm jest 197, a ich zaległe zobowiązania przekroczyły 13,1 mln zł.