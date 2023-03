Klasa Okręgowa. Start Brzeziny walczy o powrót do IV ligi z której spadł dziewięć lat temu

Drużyna z Brzezin po raz ostatni rywalizowała w IVlidze w roku 2014. Zajęła wówczas w tabeli końcowej przedostatnie 19 miejsce z 21 punktami na koncie, wyprzedzając tylko LKS Mierzyn i wylądowała w Klasie Okręgowej. W ostatnim czwartoligowym meczu Start, prowadzony wówczas przez Łukasza Bartczaka, przegrał na wyjeździe 21 czerwca 2014 roku z Astorią Szczerców 0:3 (0:1). 7 czerwca tego roku brzezinianie pokonali na swoim boisku LKSMierzyn 4:1 (1:) i to ostatnia wygrana tego zespołu w tej lidze. Ostatnim strzelcem gola dla Startu w IV lidze jest do dziś Damian Knera. Rundę wiosenną obecnego sezonu zespół prowadzony przez trenera Przemysława Gibałę rozpoczął od wygranej z Olimpią Chąśno 4:0 (2:0).

Najskuteczniejszymi graczami lidera tabeli są obecnie Bartłomiej Szadkowski, który ma na koncie 12 goli oraz Mateusz Lubczyński - 11. Siedem bramek ma na swoim koncie Przemysław Szubert, a po pięć Alan Lewandowski i Damian Mospinek. W klubie nikt nie ukrywa, że liczy się tylko awans do IVligi.

W przerwie zimowej w zespole nie doszło do wielu zmian kadrowych. Z wypożyczenia do Włókniarza Moszczenica wrócił Bartosz Mazerant. Piotr Grzywacz pracował ostatnio w Anglii i grał tam w klubie White Eagles FC. Z klubem z Brzezin pożegnał się natomiast Łukasz Ściślewski, który wrócił po zakończonym wypożyczeniu do Startu Brzeziny. - Klub prowadzi działalność dzięki pomocy finansowej brzezińskiego magistratu - mówi Filip Jochman, grający prezes klubu. - Pomagają także lokalne firmy. Budżet naszego klubu na sezon to około 50 tysięcy złotych. Zważywszy, że mamy dwie drużyny seniorskie, bo w Klasie B grają rezerwy, jest to niewiele. Trzeba nieźle główkować, żeby związać koniec z końcem. Dodam, że w Starcie trenuje ponad 100 piłkarzy z Brzezin oraz okolicznych miejscowości. Jeśli chodzi o młodzież, to zespoły młodzików i orlika rywalizują w ligach okręgowych, ale mamy także skrzatów.

Oprócz trenera seniorów Przemysława Gibały w klubie pracują także inni szkoleniowcy Paweł Swaczyna, Dawid Krawczyk, Mariusz Matusiak, Waldemar Pabiniak i Tomasz Gorzeń.ą