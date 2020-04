Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Minister nie wyklucza nauki zdalnej od 1 września. Kiedy powrót do szkoły?Kiedy konferencja premiera? 24.04.20

Kiedy do szkoły? Kiedy powrót do szkoły? Nauczyciele apelują do Piontkowskiego i pytają, kiedy dzieci wrócą do szkoły Dariusz Piontkowski ogłosił dziś (piątek), że szkoły, żłobki, przedszkola zostaną zamknięte do 24 maja. Ma się to tyczyć również placówek szkolnictwa wyższego. Minister edukacji zabrał również głos ws. matur 2020. Egzaminy mają być od 8 czerwca, z kolei od 16 czerwca rusza egzamin ósmoklasisty. - Termin rozpoczęcia roku akademickiego nie wydaje się zagrożony - dodał Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Polska Press