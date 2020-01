Mecz rozegrano 15 listopada w Łodzi, a Daniel Tanżyna pokonał bramkarza drużyny przyjezdnej w 53 minucie. Gospodarze wygrali to spotkanie 4:0 (1:0). To był szczególny dzień dla Daniela Tanżyny także z innego powodu. Widzewiak świętował 30 urodziny, o czym zresztą kibice wiedzieli i odśpiewali mu chóralne 100 lat.

Ogłoszono przed meczem, że stadion Widzewa wygrał konkurs na turystyczną ikonę Łodzi. Obiektem przy al. Piłsudskiego, wypełnionym po brzegi wspaniałymi kibicami, rzeczywiście Łódź może się chwalić.

7 i 8 stycznia większość drugoligowców rozpoczyna przygotowania do wiosennych meczów o punkty. Widzew, jak zresztą informowaliśmy, startuje z przygotowaniami 13 stycznia. Lider II ligi pozyskał dotychczas perspektywicznego Roberta Prochownika z UKSSMS Łódź. Można się jednak spodziewać, że do 13 stycznia zatwierdzi jeszcze nowych piłkarzy, choć niewykluczone, że takowi pojawią się na pierwszym treningu. Wielkiego testowania kibice Widzewa raczej nie mają się co spodziewać. Sternik drugoligowca Martyna Pajączek mówiąc o zimowych transferach miała na myśli piłkarzy, którzy przychodząc do Widzewa będą wzmocnieniem drużyny, a nie uzupełnieniem. Na razie jednak cicho jeśli chodzi o widzewskie transfery, ale spokojnie już po Trzech Królach się ruszy.

Widzew rozpocznie rundę wiosenną meczem z Olimpią Elbląg 29 lutego na stadionie przy al. Piłsudskiego. W sierpniu w Elblągu padł remis 1:1.