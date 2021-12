Katarzyna i Faustyna nie ustają w wierceniu tunelu. Powstaje podziemna trasa dla pociągów

Faustyna – mniejsza z dwóch maszyn drążących tunele kolejowe pod Łodzią – minęła ul. Kasprzaka i buduje jednotorowy tunel do zachodniej komory przy ul. Stolarskiej. Tam zostanie rozmontowana i wyjęta na powierzchnię. Po przeglądzie technicznym będzie odwrócona i zacznie wiercić kolejny jednotorowy tunel w kierunku Żabieńca. Gdy dotrze do komory demontażowej przy ul. Skarpowej, odbędzie się bardzo poważna operacja polegająca na przeniesieniu Faustyny ponad torami kolejowymi do komory przy ul. Żniwnej, skąd zacznie z powrotem zmierzać w kierunku Kozin. Tu ostatni raz zmieni kierunek i ruszy w stronę Łodzi Kaliskiej, do komory przy ul. Długosza.

Katarzyna natomiast, drążąca tunel dwutorowy w kierunku Łodzi Fabrycznej, jest na 290. metrze pomiędzy komorą startową przy Stolarskiej a ul. Drewnowską, pod którą niebawem przejdzie. Zmierza sukcesywnie w kierunku Manufaktury, obok której powstaje podziemny przystanek Łódź Polesie. Po dotarciu do niego będzie wiercić dalej aż do połączenia się tunelu z podziemną halą dworca Łódź Fabryczna, przewiercając się pod ulicami Gdańską, Więckowskiego, Wólczańską, Zachodnią, Piotrkowską i Sienkiewicza. Na swojej trasie przejdzie także przez powstający u zbiegu alei Kościuszki i ulicy Zielonej przystanek Łódź Śródmieście.

Cały tunel powinien być gotowy do końca 2023 roku.