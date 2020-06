Karatecy przeganiali precz koronawirusa - ZDJĘCIA

Kompromitacja ŁKS Łódź we Wrocławiu i porażka 0:4!

Niech to już się skończy jak najszybciej! Piłkarze ŁKS Łódź znowu przegrali, tym razem we Wrocławiu ze Śląskiem i po raz kolejny pokazali, że nie pasują do PKOEkstraklasy.