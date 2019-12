Jeszcze raz o jesieni ŁKS: Dobre były tylko statystyki

Cały szkopuł w tym, że do wspomnianej zdobyczy ełkaesiacy dołożyli jeszcze tylko grudniowe zwycięstwo nad Cracovią i rozeszli się do domów, klepiąc w sierpniu, wrześniu, listopadzie i przez większą część grudnia ligową biedę. Ta boiskowa aż piszczy, bo chociaż klub ma się dobrze, źle dziś wygląda z poziomu ekstraklasowej murawy, ba, gorzej nawet niż w najsłabszym chyba dotąd w historii występów drużyny w piłkarskiej elicie sezonie 2011/2012.

Lipiec i październik. Tu było w porządku. Tu było ok. W trakcie tych dwóch miesięcy beniaminek rozegrał pięć spotkań, wygrał trzy mecze, zanotował dwa remisy i ani razu nie schodził z boiska bez punktów. Innymi słowy, spisywał się tak, jak zapowiadała to imponująca w wykonaniu ferajny Moskala pierwszoligowa wiosna. Czyli z biglem. Czyli z fantazją. I przede wszystkim z punktami na koncie.

Zawodził niestety w tym, co najważniejsze czyli w piłkarskich detalach, dość powiedzieć że tylko co szesnaste uderzenie na bramkę przynosiło łodzianom efekt w postaci gola, a pozostałe nabijały jedynie statystyki golkiperom. Bezsprzecznie najlepszy piłkarz beniaminka Hiszpan Daniel Ramirez jesienią oddał najwięcej w lidze aż 72 strzałów, a zaledwie po co dwunastym z nich piłka znajdowała drogę do siatki. Częste urazy Łukasza Sekulskiego i słaba zdaniem trenera Kazimierza Moskala forma Rafała Kujawy dopełniły obraz drużyny, w naturze której leżało atakowanie, a która pozbawiona żądeł nie potrafiła nikogo boleśnie ukąsić.

Jeszcze gorzej sprawy się miały w okolicach szesnastki łodzian. Przeanalizowaliśmy każdą straconą przez ŁKS jesienią bramkę i nieco ponad dwadzieścia spośród nich obciąża konto obrońców (pozostałe to zazwyczaj wina pasywnej postawy defensywnych pomocników). Wspomniane błędy wynikały, co ciekawe, nie ze szwankującej organizacji gry obronnej defensorów czy ich sposobu ustawiania się na boisku (choć i tutaj np. w meczu z Legią wiele na sumieniu mieli ełkaesiacy), ale przede wszystkim z niewłaściwego sposobu krycia rywala przy stałych fragmentach gry czy nieudolnego wyprowadzania futbolówki ze strefy obronnej.