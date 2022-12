International Anime Music Festival zawita do Atlas Areny w Łodzi

Łódzkie przedsięwzięcie odbędzie się w ramach trasy koncertowej International Anime Music Festival, która obejmie 19 miejsc w całej Europie. Na scenie mają pojawić się popularni VTubersi (wirtualnie generowani, animowani YouTuberzy) i Vocaloids (wirtualni piosenkarze z głosami generowanymi komputerowo). Pochodzące z Japonii awatary zdobyły dużą popularność w ciągu ostatnich dwóch lat, przyciągając dziesiątki milionów obserwujących na świecie oraz generując ponad 62 miliony wyszukiwań w Google i ponad 1,2 miliard wyświetleń (YouTube, Facebook, Twitter, TikTok i inne).

Podczas łódzkiej imprezy będzie można zobaczyć takich przedstawicieli sztuki anime, jak: Kizuna AI Original Singerloid „#kzn”, Himehina, Gumi, MaRiNaSu i LiLypse.

Kizuna AI Original Singeroid „#kzn” to sztuczna inteligencja ze śpiewającym głosem opracowanym bezpośrednio z głosu Kizuna AI. Obecnie to jeden z najpopularniejszych VTuberów na świecie, obserwowany przez ponad 4,5 milionów odbiorców. Himehina zaś to wirtualny duet, który lansowany jest jako zbudowany na przeciwieństwach. Hime Tanaka cechuje energia, emocjonalność i wysoki głos. Wizerunkiem Hina Suzuki jest słodka dziewczynka o łagodnym głosie. Ich debiutancki album „Divine Flowers” (2020) osiągnął trzecie miejsce na Oricon (japońskiej liście przebojów).