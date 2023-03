III liga: Oj, nie tak panowie, nie tak. Porażki Unii Skierniewice i Warty Sieradz

Falstart zaliczyła Unia Skierniewice, której celem jest przecież awans do II ligi. Tymczasem drużyna trenera Dawida Kroczka przegrała niespodziewanie na boisku w Nieborowie, gdzie jest gospodarzem domowych potyczek, z Olimpią Zambrów 0:1 (0:0). Gospodarze w pierwszych minutach zmarnowali trzy wyborne sytuacje na gole - dwie KamilSabiłło, jedną PawełCzarnecki. W 75 minucie niecelnie wybitą piłkę przejął kapitan gości i w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza Unii. Tuż przed końcem spotkania obrońca Olimpii wybił piłkę z linii bramkowej po strzale Kamila Sabiłło. Niedosyt na całego!

Co mają powiedzieć kibice Warty Sieradz, no co? Ich ulubieńcy na dzień dobry dostali baty w Białymstoku od rezerw Jagiellonii. Miejscowi wygrali aż 4:0 (2:0). Porażka sprawiła, że sieradzanie spadli w tabeli na miejsce 16, czyli spadkowe. Czwarta liga straszy zespół trenera Marcina Węglewskiego aż miło. ą