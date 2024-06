Idą burze z nawalnym deszczem, gradem i silnym wiatrem! Są ostrzeżenia dla Łódzkiego! Sprawdź szczegóły PROGNOZY

Dla 13 powiatów (bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, zgierski ostrzeżenie obowiązuje od godz. 17 w niedzielę 30 czerwca do godz. 4 w poniedziałek 1 lipca. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 115 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 85 proc.