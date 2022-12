hypno. Jest nowy materiał Marcina Maciejczaka, młodego wokalisty z naszego regionu. Jak 16-latek odnalazł się w showbiznesie? FOT TELEDYSKI

Jak tak młody artysta odnalazł się w dorosłym show-biznesie? - Szczerze powiem, że nie miałem za dużo czasu na odnajdywanie się, ponieważ trafiłem do show biznesu praktycznie z dnia na dzień – odpowiada nam przewrotnie Marcin Maciejczak. - To, co mnie najbardziej zaskoczyło i dało mi do myślenia to odkrycie, że oprócz prawdziwego show-biznesu w którym funkcjonują prawdziwi artyści, jest jeszcze jakby drugi wirtualny show biznes, wcale już nie taki dorosły, w którym funkcjonowanie nie wymaga posiadania jakiegokolwiek talentu czy umiejętności. Wydaje mi się, że np. posiadanie 40 tys. obserwatorów na instagramie nie czyni z nas jeszcze gwiazd showbiznesu. Dosyć szybko doszedłem do wniosku że, showbiznes ma wiele twarzy ale na dłuższą metę wydaje mi się że, wiara w siebie poparta ciężką pracą przyniesie zawsze najlepsze efekty i pozwoli nie zwariować – mówi rezolutnie Marcin.