Hubert Czerniak, zawieszony lekarz z Opoczna, znów ma kłopoty. Wyrok sądu lekarskiego z Gdańska zawiesza go na kolejne dwa lata

Hubert Czerniak, zawieszony w prawie do wykonywania zawodu słynny lekarz z powiatu opoczyńskiego, znów ma kłopoty. W ubiegły czwartek Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku zdecydował o zawieszeniu go w prawach do wykonywania zawodu na dwa lata. Jak wyjaśnia Rafał Hołubicki, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, sąd uzasadnił swój wyrok dożylnym podaniem pacjentce dimetylosulfotlenku bez jej zgody. Do leczenia miało dojść na przełomie roku 2018 i 2019, do rzecznika odpowiedzialności zawodowej sprawa trafiła w kwietniu 2019 roku. To wyrok pierwszej instancji. Nie jest jeszcze prawomocny.

Dimetylosulfotlenek, znany jako DMSO, to organiczny związek siarki. Stosowany jest przy zapaleniu pęcherza moczowego, jako środek przeciwzapalny, przeciwbólowy, pomagający w gojeniu ran i odleżyn. W medycynie alternatywnej uważany jest za pomocny nawet w leczeniu nowotworów.

O zawieszeniu Czerniak poinformował na swoim profilu "Hubert Czerniak-włączamy myślenie" na Facebooku."Co to za rzeczywistość, w której dochodzi do takich skandali?" - pytał swoich czytelników.