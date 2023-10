Bezpłatna mammografia na NFZ to najlepsza profilaktyka raka piersi. Gdzie zrobić badanie mammograficzne w Łódzkiem?

Rak piersi - najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet

Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Nowotwór ten jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce rocznie zapada na niego około 20 tys. kobiet. Niestety, aż jedna trzecia z nich umiera. Większości tych śmierci można by uniknąć, gdyby kobiety regularnie wykonywały badania mammograficzne. Bo rak piersi odpowiednio wcześnie wykryty jest niemal zawsze uleczalny.

- Dlatego zachęcamy kobiety do udziału w programie profilaktycznej mammografii – podkreśla prof. Pluta.

Mammografia to krótkie i bezpieczne badanie, a także najlepszy sposób, by wcześnie wykryć zmiany w piersi. Polega ono na prześwietleniu tkanek piersi promieniami rentgenowskimi.- To bardzo czułe badanie, pokaże zmiany nowotworowe, zanim będą wyczuwalne, np. podczas samobadania piersi, na tyle wcześnie, że można się wyleczyć – zachęca Anna Leder z ŁOW NFZ.