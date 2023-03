Handlowała narkotykami w Łodzi. Teraz stanie przed sądem

W piątek 17 marca dzielnicowi z VIII komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi postanowili wylegitymować podejrzanie zachowującego się mężczyznę podczas patrolu ulicy Słowiańskiej. Mężczyzna był już wcześniej znany funkcjonariuszom ze środowiska pseudokibiców, a jego obecność w tej okolicy wzbudziła czujność mundurowych, gdyż wiedzieli, że w jednym z okolicznych mieszkań może dochodzić do handlu narkotykami.

W pewnym momencie mężczyzna ten wszedł do jednego z mieszkań, a gdy opuścił obserwowany lokal policjanci postanowili go wylegitymować. Mimo braku posiadania zabronionych substancji jego zdenerwowanie nie dawało spokoju stróżom prawa. Podczas rozmowy nie potrafił logicznie wytłumaczyć, dlaczego przebywał w tym miejscu i do kogo się udał. - informuje mł. asp. Kamila Sowińska.