Gwiazdy na boisku w Pajęcznie. Mecz charytatywny samorządowców z artystami zakończony remisem FOTO

To było wielkie sportowe i charytatywne wydarzenie w Pajęcznie. W sobotę 13 maja na miejskim stadionie mecz piłki nożnej rozegrały Reprezentacja Artystów Polskich z drużyną Polskich Burmistrzów i Prezydentów. Na boisku nie zabrakło gwiazd, wśród których znaleźli się byli reprezentanci Polski Piotr Świerczewski i Jacek Krzynówek, artysta kabaretowy Tomasz Jachimek, czy Patryk Czerniejewski.

Wyjątkowym gościem, który śledził spotkanie był Andrzej Strejlau, trener reprezentacji Polski w latach 1989 - 1993.

Głównym organizatorem spotkania był Dariusz Tokarski, kapitan reprezentacji samorządowców i zastępca burmistrza Złoczewa. Już przed spotkaniem Tokarski podkreślał, że jego zespół oczywiście ma apetyt na zwycięstwo, ale najważniejszy nie jest wynik, a cel meczu, czyli zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację dwuletniego Piotrusia Wojciechowskiego z Pajęczna.

Liczymy na to, że będzie to fajne widowisko, a przede wszystkim liczymy na to, że uda się zebrać wiele środków na leczenie naszego małego mieszkańca Piotrusia Wojciechowskiego - mówił Dariusz Tokarski