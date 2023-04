Galeria Bawełnianka w Bełchatowie już otwarta! Zobaczcie na zdjęciach szturm na nowe centrum handlowe

Otwarcie galerii Bawełnianka w Bełchatowie, 26 kwietnia 2023

Tłum wchodził do środka centrum handlowego dobre kilka czy kilkanaście minut. Pierwsi klienci, przy zamkniętych jeszcze drzwiach Bawełnianki pojawiły się już przed godziną 10.

To co długo obiecane, stało się faktem. W środę, 26 kwietnia otwarto galerię Bawełnianka w Bełchatowie . Punkt dwunasta pierwsi klienci przekroczyli próg Bawełnianki.

Do późnych godzin nocnych z wtorku na środę w galerii Bawełnianka trwały ostatnie prace związane z wielkim otwarciem, a prace przed wykonywano nawet w środę rano. To w Bełchatowie wydarzenie na tyle znaczące, że w sieci we wtorkowy wieczór pojawiły się filmiki pokazujące ten historyczny moment - "wigilię" otwarcie galerii Bawełnianka.

Trudno się dziwić. Na tę chwilę mieszkańcy czekali bowiem trzynaście lat, a kolejni inwestorzy nie dotrzymywali obietnic związanych z planami otwarcie tego centrum handlowego. W końcu się udało, w środę, 26 kwietnia, w samo południe dokonano oficjalnego otwarcie galerii Bawełnianka w Bełchatowie