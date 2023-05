Feta w sobotę! Puchar dla ŁKS, przemarsz ulicą Piotrkowską

Będzie to także pożegnalne spotkanie w I lidze. Beniaminek PKOekstraklasy zmierzy się Odrą Opole (godz. 17.30). Oba zespoły spokojnie będą mogły błysnąć otwartą grą, bo ełkaesiacy mają zapewnione mistrzostwo, a opolanie uniknęli spadki. Jak informuje rzecznik prasowy ŁKS Bartosz Król, przed rozpoczęciem spotkania planowane jest wspólne wyczytywanie składu drużyny oraz odśpiewanie hymnu ŁKS autorstwa zespołu The Bootels .Po ostatnim gwizdku sędziego planowana jest z kolei uroczysta dekoracja mistrzów I ligi. Kapitan łodzian odebrać ma natomiast okazały puchar za mistrzostwo. Około 20 wyruszyć ma natomiast sprzed stadionu pochód kibiców, którym będzie towarzyszył otwarty autobus z piłkarzami na pokładzie. Pochód ma przemierzać się ulicą Piotrkowską i dotrzeć aż na pasaż Rubinsteina. Działacze oraz piłkarza beniaminka elity apelują do kibiców, aby przyszli na pożeganie I ligi w barwach klubowych. Tymczasem rozstrzygnięto plebiscyt na najlepszego piłkarza 33. kolejki I ligi. Został nim utalentowany bramkarz ŁKS Aleksander Bobek. Został najbardziej zasłużenie, bo podczas piątkowego starcia z Arką Gdynia obronił rzut karny egzekwowany przez Huberta Adamczyka. Gdyby gdynianin strzelił, to jego drużyna prowadziłaby 2:0 i raczej mało realne, żeby ełkaesiacy mecz zremisowali. W głosowaniu na oficjalnym Twitterze rozgrywek, pokonał Mateusza Kosa z Zagłębia Sosnowiec i Patryka Szczukę z GKS Katowice.

Wróćmy jednak do sobotniego starcia z Odrą, które rozpocznie się o 17.30. Ostatnie bilety na to wyjątkowe spotkania można jeszcze zakupić za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl). Znikoma ilość wejściówek jest jeszcze dostępna od strony al. Unii, które w dniu meczu czynne będą w godz. 12-18.30. Klub informuje, że obecność na meczu potwierdziło już ponad 15 tysięcy widzów. Przewidujemy co najmniej 17 tysięcy fanów, jednym słowem rekord frekwencji murowany.

I jeszcze na koniec rezerwy, które są liderem grupy pierwszej III ligi i walczą o awans do II. W piątek (2 czerwca) zespół trenera Marcina Matysiaka czeka wyjazdowe starcie w Sieradzu z Wartą (18). ą