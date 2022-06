Fanka ŁKS Łódź Karolina Bielawska Miss Grand Slam ZDJĘCIA

Córka byłego prezesa ŁKS Łukasza Bielawskiego triumfowała w organizowanym od roku 1989 przed tenże właśnie portal plebiscycie Miss Grand Slam. Brało w nim udział 100 uczestniczek wszystkich konkursów piękności na świecie. Zwyciężczynię wybiera natomiast niezależny panel sędziowski. „Wspaniałe wieści! Jestem ekstremalnie zaszczycona, że została wybrana Miss Grand Slam” – napisała fanka klubu z alei Unii 2 na Instagramie.

Przypomnijmy, że w 2021 roku Karolina Bielawska wygrała w Portoryko wybory Miss World.

Przejdźmy do pierwszoligowej drużyny ŁKS Łódź, która w środę zakończyła zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej. Weekend piłkarze mają mieć wolny, natomiast 9 lipca rozegrają ostatni przed ligą sparing. Zmierzą się na swoim stadionie z drugoligowcami ze Znicza Pruszków. 16 lipca inauguracja nowego sezonu. Podopieczni trenera Kazimierza Moskala spotkają się tego dnia z GKSKatowice. Początek starcia na alei Unii 2 o godzinie 20. Szkoleniowiec ełkaesiaków jasno stawia sprawę jeśli chodzi o wyjściowy skład na to spotkanie. - Będą grali ci, którzy będą w najlepszej dyspozycji w tym mikrocyklu treningowym tuż przed startem ligi - mówi wprost.

Szans na występ nie ma Belg Dieter Reynders, który nie przekonał do swoich umiejętności sztabu szkoleniowego ŁKS i dalej szuka sobie klubu. Z kolei bramkarz Michał Kot, który był ostatnio wypożyczony do Wigier Suwałki (wycofały się z rozgrywek II ligi), choć nie wystąpił w żadnym meczu o punkty, dostał zgodę na testy w PogoniSiedlce. - Na ten moment nie miałby szansy rywalizacji z tymi bramkarzami, którzy są w klubie, więc szukamy dla niego innego rozwiązania -- mówi dyrektor sportowy ŁKS Janusz Dziedzic. - Dla jego rozwoju ważne jest, żeby regularnie grał.

30 czerwca z klubem rozstanie się natomiast Artur Sójka. Działacze ŁKS zdecydowali, że nie przedłużą z nim umowy na kolejny sezon. W minionym sezonie występował w ełkaesiackich rezerwach. Rozegrał 30 meczów i strzelił cztery gole. Jak twierdzi Janusz Dziedzic jest klub zainteresowany pozyskaniem piłkarza.