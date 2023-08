Dziś startuje IV liga! Kto będzie walczył o mistrzostwo zdaniem prezesa ŁZPN?

- Konsekwentnie dążymy nie tylko do podniesienia poziomu sportowego rywalizacji, ale też do tego, by mecze rozgrywane pod auspicjami ŁZPN cieszyły się jak największym zainteresowaniem publiczności. W czwartej lidze zaczęliśmy od przekazania klubom sprzętu do nagrywania spotkań i zamieszczania na kanale YouTube materiałów z poszczególnych spotkań. Kolejnym krokiem był nadawany po każdej kolejce Magazyn Betcris Łódzkiej IV Ligi, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Strzałem w przysłowiową dziesiątkę okazał się wspomniany konkurs na gola kolejki, który oczywiście będzie kontynuowany w sezonie 2023/2024. Będzie też wiele innych atrakcji, więc zapraszamy wszystkich kibiców do oglądania magazynu.