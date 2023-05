W Łodzi w czwartek startuje nowa edycja Łódź Design Festiwal. Hasło tegorocznej edycji to Future Perfect ZDJECIA i FILM

W dniach 18-28 maja zarówno organizatorzy imprezy, jak i projektanci i zwiedzający wystawy będą szukać odpowiedzi na to jak wyglądać będzie nasza wspólna przyszłość. Ma w tym pomóc hasło "Future Perfect" i zderzenie naszych wyobrażeń o przyszłości z najciekawszymi projektami zarówno młodych jak i doświadczonych projektantów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Dla nas to ogromny zaszczyt, że możemy już po raz 17 organizować to wydarzenie. Przyszłość będzie taka jaką sobie zaprogramujemy, a ważne jest żeby to programowanie było świadome, żebyśmy byli świadomi własnych ograniczeń i tego co nasze programowanie może wywołać w przyszłości. Ten festiwal mówi o tym, żebyśmy się zastanowili i spróbowali spojrzeć na to co nas otacza teraz i może nas otaczać w przyszłości - mówi Maciej Trzebeński, dyrektor Fabryki Sztuki.