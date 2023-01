Dzień Babci i Dziadka 2023. Gotowe e-kartki i wierszyki do wysłania. Nie możesz złożyć życzeń osobiście? Skorzystaj z propozycji ZDJĘCIA

W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta, składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam. By życie Twe było kwiatami usłane, tak piękne i czyste jak letni poranek.

Tak wiele mnie nauczyłaś,

tak wiele uśmiechu mi dałaś,

na spacery ze mną chodziłaś,

kiedy byłam jeszcze mała.

Do snu nuciłaś piosenki,

byłaś zawsze blisko mnie

więc podziękować Ci, Babciu

za to wszystko chcę.

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,

bo uśmiech jest najważniejszy

i to, że kocham Cię!