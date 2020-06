Czy 1 lipca na lotnisku w Łodzi znów wylądują samoloty pasażerskie? Jakie obostrzenia będą obowiązywały na Lublinku?

Jak zapowiada Ryanair, wznowione zostaną wszystkie loty do i z Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi. A więc do Londynu Stansted, Dublina i East Midlands. Tyle, że będą latać rzadziej.

– Do Londynu Stansted samoloty zamiast siedem, będą latać tylko trzy dni w tygodniu – mówi Wioletta Gnacikowska, rzecznik prasowy Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi. – Trzy tygodnie temu sprawdzaliśmy, jakie są obłożenia lotów. Wtedy zajętych było około połowy miejsc w samolotach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruszą czartery.

W związku z panującą pandemią, na lotniskach, także w Łodzi, będą stosowane jeszcze większe środki bezpieczeństwa. Wprowadziła je EASA, czyli Unia Europejska ds. Bezpieczeństwa Powietrznego. W terminalu pasażerskim będą mogli przebywać tylko pasażerowie i pracownicy lotniska. Osoby odprowadzające lub oczekujące na przylatujących nie będą tam wpuszczane. Przy wejściu do terminala pasażerowie będą mieć mierzoną temperaturę. Osoby z podwyższoną temperaturą oraz objawami chorobowymi COVID-19 będą proszone o poddanie się dodatkowej weryfikacji medycznej. Na łódzkim lotnisku jest już specjalna bramka, która ma mierzyć temperaturę pasażerom – na czole lub nadgarstku. Jeśli wykaże, że pasażer ma temperaturę powyżej 38 stopni Celsjusza to kierowany będzie do tzw. kabiny stanu zdrowia.