Czołowi pierwszoligowcy wzmacniają się, ale nie ŁKS

Podobno zakaz ma być zdjęty, tak przynajmniej w klubie z alei Unii 2 zapewniają. Inna sprawa, że nikt tam za bardzo do transferów się nie pali. Prezes Tomasz Salski oraz trener Kibu Vicuna zgodnie twierdzą, że drużyna, po powrocie do zajęć piłkarzy kontuzjowanych, jest na tyle silna, iż nie ma sensu zabiegać o nowych zawodników, a tym samym obciążać kasy klubowej. Cóż, pożyjemy, zobaczymy.

Jak sytuacja kadrowa na progu przygotowań do wiosny wygląda w zespołach, których celem, tak jak i ŁKS, jest awans do elity. Zaczniimy od lidera rankingu, czyli Miedzi Legnica, prowadzonej przez Wojciecha Łobodzińskiego. Na razie w drużynie nie ma nowych piłkarzy. Kontuzjowany jesienią Krzysztof Drzazga - zgodnie z zaleceniami lekarzy - rozpocznie zajęcia w połowie stycznia. Do drugoligowego Hutnika Kraków wypożyczono Kacpra Andrzejewskiego, który nie wystąpił jesienią w żadnym meczu. Legniczanie już w tę sobotę grają pierwszy sparing. Zmierzą się z ostatnim w pierwszoligowej tabeli Górnikiem Polkowice. Co w Koronie Kielce? Otóż z zespołem trenuje 24-letni Hiszpan Robert Corral. Jest on wolnym piłkarzem i pozostaje bez przynależności klubowej od pół roku.Ostatnio grał w Numancii, która rywalizuje o punkty w Segunda Division B (trzeci poziom rozgrywkowy w Hiszpanii). Kielce najprawdopodobniej opuszczą Przemysław Szarek, Marko Pervan, Mateusz Lewandowski oraz Maciej Bortniczuk.