Co robić w FERIE ZIMOWE w Łodzi? Imprezy i atrakcje w Łodzi

Co robić w FERIE ZIMOWE w Łodzi? Jest mnóstwo atrakcji, dlatego ferie zimowe w Łodzi nie muszą być nudne. Przygotowaliśmy dla Was rozpiskę tego, co dzieje się w naszym mieście. Oferta codziennie jest uzupełniana i aktualizowana. Zobacz, co można robić w ferie w Łodzi w poszczególnych dniach tygodnia.

Bezpłatne ślizgawki

W ramach podziękowania za aktywność mieszkańców Łodzi podczas październikowych wyborów parlamentarnych, Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska zaprasza na bezpłatne ślizgawki na lodowiskach MOSiR Łódź, które odbędą się w dniach 10-12 stycznia. Godziny ślizgawek popularnych w tych dniach dostępne są na podstronach lodowisk. Zapraszamy!

Lodowisko Bombonierka / ul. Stefanowskiego 28

Lodowisko Retkinia / ul. ks. Popiełuszki 13B

Lodowiska Przenośne: przy Pływalni "Wodny Raj", ul. Wiernej Rzeki 2

OR "Stawy Jana", ul. Rzgowska 247 Ostatni weekend z Kołem Młyńskim na Starym Rynku

My Wheel of Lodz – czyli największe w Polsce koło młyńskie, znajdujące się obecnie na Starym Rynku cieszy się ogromną popularnością łodzian. Możliwość obejrzenia miasta z wysokości 55 metrów to rozrywka, z której chętnie korzystają nie tylko sami mieszkańcy, ale także goście z całego kraju i zagranicy. To już ostatni weekend podczas którego będzie można skorzystać z tej wyjątkowej atrakcji. Do niedzieli 12.01 do godziny 23:00 czeka 42 sześcioosobowych gondol, które wzniosą Was na wysokość o metr wyższą niż ma budynek łódzkiej telewizji. Szkoda przegapić taką okazję.

Ferie w Muzeum Kinematografii w Łodzi Podwajamy ilość warsztatów Małego Kinematografu dla dzieci 3-7 lat, starszaki w wieku 7-9 lat zapraszamy do udziału w Filmowych opowieściach. Dodatkowo w kinie - w czwartki, soboty oraz niedziele - zagości familijny repertuar. Ferie w mieście nie muszą być nudne! Przygotowaliśmy propozycje, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko podwajamy ilość warsztatów Małego Kinematografu dla dzieci 3-7 lat, na które zapraszamy w feryjne niedziele oraz środy w samo południe. Starszaki w wieku 7-9 lat zapraszamy do udziału w Filmowych opowieściach, które 11.01 zabiorą nas w przeszłość, w świat Zabawek w świetle latarni magicznej. Dodatkowo w kinie - w czwartki, soboty oraz niedziele - zagości familijny repertuar (m.in. Baranek Shaun. Farmageddon i Superagentka). Szczegóły w repertuarze oraz na stronie www.kinomuzeum.pl FAMILIJNE SEANSE DLA CAŁEJ RODZINY W KINIE KINEMATOGRAF: Baranek Shaun Film. Farmageddon (2019), 86’ reżyseria: Will Becher, Richard Phelan 11.01

• sobota, godz. 15:00; MAŁY KINEMATOGRAF 11.01

• sobota Filmowe opowieści 12.00 Zabawki w świetle latarni magicznej zajęcia dla dzieci 7-9 lat zestaw klasyki polskiej animacji czas trwania 60' bilet 15 zł

• sobota Filmowe opowieści 12.00 Zabawki w świetle latarni magicznej zajęcia dla dzieci 7-9 lat zestaw klasyki polskiej animacji czas trwania 60' bilet 15 z "Wejście do trójwymiaru" warsztaty w Centrum Nauki EC1 Cykl trzech spotkań poświęconych zgłębieniu rewolucyjnej technologii, która od paru lat zmienia praktycznie wszystkie dziedziny życia ludzkiego. Przyjrzymy się różnym aspektom pracy z trójwymiarem: od projektowania i modelowania, przez drukowanie, po wprowadzenie w ruch - wszystko oczywiście w nawiązaniu do Wystawa "Sztuka DC. Świt superbohaterów". Cykl trzech spotkań poświęconych zgłębieniu rewolucyjnej technologii, która od paru lat zmienia praktycznie wszystkie dziedziny życia ludzkiego. Przyjrzymy się różnym aspektom pracy z trójwymiarem: od projektowania i modelowania, przez drukowanie (druk 3D), po wprowadzenie w ruch. · #2/3 Technologia sobota 11 stycznia 2020 r., godz. 14:00-16:00 Zajęcia omawiające technologie druku 3D. Prezentacja drukarek i omówienie procesu druku oraz często występujących błędów. Dodatkowo nauka posługiwania się długopisem do druku 3D typu doodler. Prowadząca: Magdalena Stecka - stecka.pl - absolwentka wzornictwa przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, artystka i projektantka specjalizująca się w druku 3D.

Co robić w ferie zimowe w Łodzi w niedzielę 12 stycznia "Niedzielne oprowadzanie kuratorskie po wystawie DC!" w Centrum Nauki EC1 W każdą niedzielę o 12:00

Oprowadzanie kuratorskie po niesamowitym świecie Supermana, Batmana i Wonder Woman. Nie ma dodatkowych opłat, wystarczy bilet wstępu na Wystawa "Sztuka DC. Świt superbohaterów". Dlaczego warto wziąć w nim udział? Goście będą mieli możliwość spojrzenia na wystawę nie tylko z perspektywy odwiedzającego ale również osób, które ją aranżowały. Podążymy za ich tokiem myślenia, pomysłami, intencjami - dzięki temu poznamy lepiej eksponaty, także te skromniejsze, które łatwo przeoczyć. Przyjrzymy się nie tylko stronie wizualnej wystawy, ale również ideom, które za nią stoją. Nie będzie to rzecz jasna wykład czy lekcja: posypią się anegdoty, ciekawostki, zagadki, przeprowadzimy też szybki quiz wśród uczestników. Quizu nie trzeba się bać: ma służyć uciesze i uśmiechowi na twarzach, to nie będzie szkolny test "wiedzy o...". Uczestnicy oprowadzania kuratorskiego wyjdą ze sporą dawką wiedzy o uniwersum DC, o popkulturze amerykańskiej, a nawet odrobinie historii USA. Oprowadzanie przeprowadzimy w formie szybkiej, komiksowej, filmowej interakcji. Tak naprawdę to uczestnicy grupy będą mieli duży wpływ na formę tej godziny spędzonej na wystawie, która po opuszczeniu EC1 Łódź zapewne już nigdy nie wróci do Europy.

„Weekend z historią”. Oprowadzanie po wystawie stałej „Szybciej, wyżej, mocniej” Oprowadzanie po multimedialnej wystawie stałej „Szybciej, wyżej, mocniej” prezentującej historię łódzkiego sportu. Prowadzenie: Sebastian Glica Miejsce: Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu, al. Politechniki 10 Zapisy: 692 926 319, 42 307 13 82, edukacja@muzeum-lodz.pl Bilety: 1 zł / os. (bilet ulgowy), 3 zł / os. (bilet normalny) Oprowadzanie po multimedialnej wystawie stałej „Szybciej, wyżej, mocniej” prezentującej historię łódzkiego sportu. Interaktywna ekspozycja wprowadza odwiedzających w historię sportu i turystyki w Łodzi, sygnalizuje najważniejsze wydarzenia oraz postaci, ale jest również promocją aktywności fizycznej oraz zasad fair-play. Po oprowadzaniu odbędzie się prezentacja trzeciego tomu katalogu zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki, Ocalić od zapomnienia III. Katalog najcenniejszych zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi. Ferie w Kinematografie

FAMILIJNE SEANSE DLA CAŁEJ RODZINY W KINIE KINEMATOGRAF: Superagentka (2017), 77’ reżyseria: Karla von Bengtson 12.01

• niedziela, godz. 15.00; MAŁY KINEMATOGRAF 12.01

"Noworoczne porządki" | Ferie w Kinie Kinematograf dla najmłodszych Kino Kinematograf działające przy Muzeum Kinematografii zaprasza na „Mały Kinematograf”, czyli warsztaty edukacyjne dla najmłodszych dzieci w wieku od 3 do 7 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Dzieci malują, wycinają, montują, rzeźbią, a także poznają historię polskiego filmu animowanego. Noworoczne porządki: Spotkanie z książką Milion rzeczy · Warsztaty twórcze – robimy pudełko na skarby · Projekcja animacji, 30’ · Pamiętnik Florki 4: Superbohaterowie · Hip-Hip & Hurra: Kto chce przestraszyć Myszkę Odważną? · Przytul mnie: Operacja weekend. Co robić w ferie zimowe w Łodzi w poniedziałek 13 stycznia Gra „Marek Edelman. Człowiek” W grze mogą wziąć udział 4 osobowe zespoły, których zadaniami będzie rozwiązywanie zadań i zagadek nawiązujących do wystawy o Marku Edelmanie. Rok 2019 w Łodzi został ogłoszony rokiem Marka Edelmana, a w kwietniu 2019 roku Centrum Dialogu otworzyło wystawę poświęconą jego życiu. W grze mogą wziąć udział 4 osobowe zespoły, których zadaniami będzie rozwiązywanie zadań i zagadek nawiązujących do wystawy o Marku Edelmanie. Do udziału w grze potrzebny jest telefon i aplikacja Action Bound. Zapraszamy w godzinach poniedziałek - piątek: 9.00 - 18.00, weekend: 12.00 - 18.00.

Ferie z kendo Podczas nadchodzących ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi (ul. Andrzeja Struga 24A) będą organizowane bezpłatne zajęcia kendo. Oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. W trakcie ferii treningi będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 11-13. Obowiązuje strój sportowy, jak podczas zajęć wychowania fizycznego.Dodatkowych informacji udziela pan Włodzimierz Małecki (tel.: 601 201 537). Półkolonie zimowe w Centrum Kultury Młodych Zapraszamy na Półkolonie Zimowe do Centrum Kultury Młodych przy ulicy Lokatorskiej 13. W programie: warsztaty, wycieczki, projekcje i wiele innych atrakcji. 13.01.2020 (poniedziałek) · Wspólne ustalenie zasad bezpieczeństwa oraz dobrej zabawy podczas półkolonii · Gry i zabawy integrujące uczestników półkolonii · Projekcja filmu.



ZIMOWA AKADEMIA SZTUKI - warsztaty artystyczne, CT „Lutnia” Centrum Twórczości „Lutnia” serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-13 lat na zajęcia warsztatowe Zimowej Akademii Sztuki. ZIMOWA AKADEMIA SZTUKI - warsztaty artystyczne, CT „Lutnia” dla dzieci w wieku 7-12 lat, 13.01.2020 - 17.01.2010 g. 10.00 Centrum Twórczości „Lutnia” 91-103 Łódź, ul. Łanowa 14 Centrum Twórczości „Lutnia” serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-13 lat na zajęcia warsztatowe Zimowej Akademii Sztuki, które będą odbywać się w dniach 13.01 -26.01.2020 w godzinach 10-14 u nas w Ośrodku znajdującym się przy ul. Łanowej 14. Oferujemy świetną zabawę, fantastyczną atmosferę i możliwość odkrycia w sobie artystycznej duszy! Dla rodziców zawsze pod koniec ferii odbywa się przedstawienie z udziałem Waszych pociech;) Serdecznie zapraszamy. W programie: · warsztaty plastyczne · warsztaty teatralne · warsztaty wokalne · warsztaty rękodzielnicze · zajęcia sportowe · gry i zabawy Zapewniamy: Dobrą zabawę i II śniadanie!!! Zapisy i informacje telefonicznie pod numerem : 42 652-62-27 koszt uczestnictwa to 150 zł za dwa tygodnie, lub 75 zł za tydzień.

ZIMOWA AKADEMIA TWÓRCZYCH ODKRYWCÓW - półkolonie, CEK „Na Żubardzkiej” Program tegorocznych ferii zakłada zajęcia mające na celu rozwinąć wyobraźnię oraz twórcze zdolności dzieci. Dla dzieci w wieku 7-12 lat, I turnus: 13.01.2020 - 17.01.2010 g. 9.00 Zapisy: 42 651 67 47 Koszt uczestnictwa: 250zł/os./1 tydzień https://uml.lodz.pl/kalendarz-wydarzen/wydarzenie/zimowa-akademia-tworczych-odkrywcow-polkolonie-cek-na-zubardzkiej-id32212/2020/01/13/ Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej” 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3 „ZIMOWA AKADEMIA TWÓRCZYCH ODKRYWCÓW ” zorganizowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. KALEJDOSKOP MARZEŃ Artystyczne Ferie na Wyspie Kultury – półkolonie Zapraszamy na nasze półkolonie. Z nami poznasz tajniki teatru lalek, dowiesz się jak powstaje film, nauczysz się pantomimy, poznasz zawód charakteryzatora i kostiumografa. KALEJDOSKOP MARZEŃ Artystyczne Ferie na Wyspie Kultury - półkolonie dla dzieci w wieku 7-12 lat, 13.01.2020 - 17.01.2010 g. 8.00 Zapisy: 501 369 349 Ośrodek Terenowy „Wyspa Kultury 91-362 Łódź, ul. Stawowa 28 KALEJDOSKOP MARZEŃ Artystyczne Ferie na Wyspie Kultury. Chcesz poznać teatr od kulis? Lubisz odgrywać scenki? Chcesz poznać tajemnice srebrnego ekranu? Interesujesz się filmem i teatrem? Zapraszamy na nasze półkolonie. Z nami poznasz tajniki teatru lalek, dowiesz się jak powstaje film, nauczysz się pantomimy, poznasz zawód charakteryzatora i kostiumografa. Jeśli chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę, dołącz do naszej drużyny. Pomożemy spełnić Twoje marzenia lub odkryć nową pasję.

Feriowanie w Muzeum Sportu i Turystyki W okresie ferii zimowych zapraszamy na zajęcia sportowo-dydaktyczne na wystawie Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej, mocniej w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Zatoka Sportu przy al. Politechniki 10.

W dniach 13-17 i 20-24 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00-11.30 dzieci i młodzież będą mogły poznać – pod opieką wykwalifikowanych instruktorów – specyfikę szermierki, koszykówki, lekkiej atletyki i sportowej wspinaczki. Po aktywności sportowej zapraszamy na zwiedzanie wystawy, podczas którego przybliżone zostaną idee olimpijskie oraz historia łódzkiego sportu. Miejsce: Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu, al. Politechniki 10. Bilety: 5 zł./ os. Zapisy: (42) 307 13 82, 692 926 319; edukacja@muzeum-lodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Ferie 2020 z MOSiR ŁÓDŹ Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla grup zorganizowanych, zajęcia z piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych, ćwiczenia, samoobrona, nordic walking.

Zobacz ofertę zajęć MOSiR na czas ferii zimowych.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla grup zorganizowanych:

hala sportowa przy ul. Małachowskiego 7 – od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-11:00, 12:00-13:00

hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21 – poniedziałki, środy, piątki w godz. 12:00-13:00 wtorki i czwartki w godz. 10:00-11:00, 12:00-13:00

zajęcia z piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych:

Orlik/Hala przy ul. Karpackiej 61 – od poniedziałku do piątku w godz. 08:30-09:30, 10:00-11:00, 11:30-12:30, 13:00-14:00 o Orlik przy ul. Rzgowskiej 247 – od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-18:00, 18:30-19:30

gimnastyka w wodzie – Pływalnia "Wodny Raj" – zapisy pod nr tel. 536-777-610 od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-9:00, 9:15-10:00

ćwiczenia z gumami oporowymi – hala sportowa "Skorupki" – poniedziałki w godz. 10:00-11:00

ćwiczenia rozciągająco-stabilizujące – hala sportowa "Skorupki" – środy w godz. 10:00-11:00

ćwiczenia ogólnousprawniające: hala sportowa "Skorupki" – piątki w godz. 10:00-11:00, hala sportowa "Karpacka" – poniedziałki i środy w godz. 14:30-15:30,

Pływalnia "Wodny Raj" – od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-13:00, 14:00-15:00

ćwiczenia wzmacniające na siłowni – hala sportowa "Skorupki" – od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-15:00 14,16.01.2020 r. w godz. 16:30-17:30

nordic walking: OR "Stawy Jana" (zbiórka przed restauracją "Dworek") – poniedziałki i czwartki w godz. 10:00-11:30 o Park im. Piłsudskiego – środy w godz. 10:00-11:30 (zbiórka przed DPS przy ul. Krzemienieckiej), – czwartki w godz. 16:30-18:00 (zbiórka na rogu ul. Konstantynowskiej i al. Unii)

Park im. Poniatowskiego (zbiórka na parkingu przy ul. Inżynierskiej i Parkowej) – poniedziałki i środy w godz. 14:30-16:00 o Park im. Mickiewicza (zbiórka na parkingu przy ul. Zgierskiej) – środy w godz. 12:00-13:30 i w czwartki w godz. 12:30-14:00 · tai chi – hala sportowa "Skorupki" – wtorki i czwartki w godz. 10:00-11:00 · samoobrona dla kobiet – hala sportowa "Skorupki"– poniedziałki i środy w godz. 18:30-19:50

Ving Tsun Kung Fu – hala sportowa "Skorupki": o gr. początkująca – poniedziałki i środy w godz. 20:00-21:30 oraz czwartki w godz. 18:30-19:50 o gr. zaawansowana – czwartki w godz. 20:00-21:30

Zimowe przygody - Ferie z Teatrem CHOREA Od 13 do 17 stycznia 2020 r. gorąco zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 10 do 14 roku życia, na bogatą serię kreatywnych, całodziennych warsztatów!

13-17 STYCZNIA 2020 / PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK / GODZ. 11:00-17:00 / WSTĘP: OD 25 ZŁ zapraszamy na "Zimowe przygody" czyli Ferie 2020 z Teatrem CHOREA! :) Od 13 do 17 stycznia 2020 gorąco zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 10 do 14 roku życia, na bogatą serię kreatywnych, całodziennych warsztatów!

Jeżeli Twoje dziecko nie wyjeżdża z miasta w najbliższe zimowe ferie albo wyjeżdża w innym terminie - zapraszamy serdecznie na Tymienieckiego 3!

W programie naszych pięciodniowych ferii oferujemy trzy półtoragodzinne warsztaty dziennie (prowadzone w godzinach 11:00-17:00) oraz przepyszne wegańskie obiady serwowane przez restaurację Niewinni. Na uczestników naszych ferii czeka moc wspaniałych wydarzeń i warsztatów: teatralnych, plastycznych, muzycznych, fotograficznych, antydyskryminacyjnych, konstruktorskich, świetlnych, lalkowych, ruchowych, literackich, relaksacyjnych, a także warsztaty gier i zabaw integracyjnych oraz warsztaty jogi! Ferie bez nudy na Olechowie Ferie bez nudy to wyzwanie dla animatorów z Ośrodka Kultury Górna. Tym razem zapraszamy na Olechów do Strefy Kultury Otwartej.

Od poniedziałku do piątki prawie przez cały dzień organizujemy serię 2-godzinnych warsztatów. Dzieci będą uczyć się żonglerki, odkrywać świat sztuki, tworzyć, malować, teatralnie improwizować i grać w najnowsze gry planszowe.

Strefa Kultury Otwartej – filia Ośrodka Kultury Górna, przy ul. Jagiellonki 4, lokal 43 (blok 216) zaprasza w ferie. Można wybrać pojedyncze warsztaty albo zapisać się na kilka wybranych - i w ten sposób spędzić z nami prawie cały dzień. Do udziału zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat. Każda forma warsztatowa trwać będzie 2 godziny.

Koszt dwugodzinnego warsztatu 10 zł od osoby. Liczba miejsc jest ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń: strefa@gorna.pl Bloki warsztatowe od poniedziałku do piątku dla max. 10 osób odbędą się wg harmonogramu: 1. 9-11 PODZUĆ! ZŁAP! / żonglerka 2. 11-13 ALE SZTUKA! / plastyka 3. 13-15 OTTO IMPRO! / teatr impro 4. 15-17 ZGRAJMY SIĘ! / rozgrywki w planszówki INFORMACJE I ZAPISY: Strefa Kultury Otwartej – filia Ośrodka Kultury Górna tel. 791 180 127; mail: strefa@gorna.pl

Ferie w Bibliotece Miejskiej Zajęcia literacko-plastyczne, warsztaty origami, gry planszowe, animacje. Warsztaty komiksu i kodowania.

Sprawdź ofertę poszczególnych filii Biblioteki Miejskiej. 13, 15, 17, 20, 22, 24.01.2020 r.| godz. 12.00-14.00 | Ferie

w bibliotece w ofercie: robótki plastyczne (wykonanie laurek, kolaży, lepienie bałwana z papieru), gry ruchowe, planszowe i karciane, kalambury, zabawy detektywistyczne, zajęcia fotograficzne, bal przebierańców Filia nr 12 | ul. Zachodnia 12 | tel. 42 654 06 84 13-24.01.2020 r.| godz. 11.00 -13.00 |

Ferie w bibliotece gry, zabawy i warsztaty plastyczne adresowane do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Filia nr 13 | ul. Rojna 39 | tel. 42 652 03 90 13.01.2020 r.| godz. 13.00 | Bezpieczne ferie prelekcja, quizy, zgadywanki, obowiązują zapisy Biblioteka Słówka | ul. T. Boya –Żeleńskiego 15 | tel. 42 207 00 68 13-17.01.2020 r.| godz. 12.00

Na sanki i na czytanki zimowe opowiastki | obowiązują zapisy Biblioteka Słówka | ul. T. Boya –Żeleńskiego 15 | tel. 42 207 00 6813, 16, 20., 23.2020 r.| godz. 13.00 -15.00 | Ferie w bibliotece w ofercie: zajęcia plastyczne ( origami, filcowe zwierzątka), gry i zabawy planszowe, zabawa w kodowanie, głośne czytanie bajek dla najmłodszych dzieci Filia nr 17 | ul. Mackiewicza 35 | tel. 42 651 18 99 13-24.01.2020 r. | w godz. pracy biblioteki Ferie w bibliotece gry planszowe i komputerowe Filia nr 22 | ul. Tomaszewicza 2 | tel. 42 687 06 89 13-17.01.2020 r.| Bajkowe ferie Głośne czytanie bajek, wierszy i opowiadań dla dzieci w wieku 4-8 lat Filia nr 23 | ul. Perla 9 | tel. 42 633 84 68 13.01.2020 r. | godz. 12.00 | Ferie w bibliotece Popular culture around us – warsztaty w języku angielskim dla dzieci w wieku 7-12 wieku | prowadzenie: wolontariusze Eniko Siklosi i Giovanni Gazzini Filia nr 25 | ul. Wileńska 59 | tel. 42 686 16 17 13-14 16 -17.01.2020, r. | godz. 15.00-19.00 Łódź utkana" – warsztaty tkacie dla dzieci i opowiadanie o włókienniczej historii Łodzi warsztaty tkackie dla dzieci i opowiadanie o włókienniczej historii Łodzi Filia nr 29 | ul. Więckowskiego 32 | tel. 42 632 96 65 13-24.01.2020 r.| w godz. pracy biblioteki Antystresowe bałwanki warsztaty Filia nr 30 | ul. Rajdowa 8 | tel. 42 688 96 36 13-17.01.2020 r. | w godz. pracy biblioteki | 8-BIT-Cafe |

Interaktywna wystawa retrokomputerów – każdy będzie mógł wypróbować swoich sił grając na ośmiobitowych komputerach Atari i Commodore w kultowe gry lat 80.: „River Raid”, „Super Mario”, „Asteroids” ,„HERO” i wiele innych. Biblioteka Otwarta | Ul. Narutowicza 8/10 | tel. 42 637 33 06 20.01.2020 r. | godz. 12:00-13.30 Inteligencja emocjonalna /Emocional Intelligence warsztaty prowadzone w języku angielskim dla młodzieży w wieku 15-18 lat. | Warsztaty na których nauczysz się rozpoznawać i nazywać swoje emocje. Podczas ćwiczeń poznasz metody samodzielnej analizy i zadawania sobie pytań. | Obowiązują zapisy Biblioteka Otwarta | ul. Narutowicza 8/10 | tel. 42 637 33 06 13-24.01.2020 r. | Ferie w bibliotece W ofercie : | prezentacje multimedialne „Pismo, książka, biblioteka | Konkursy plastyczne pt. „Ilustracje do książek” | Głośne Czytanie | Gry planszowe, PlayStation Filia nr 39 | ul. Pomorska 96a | tel. 42 678 21 77 13-24.01.2020 r. w godz. pracy bibliotek i| Gry i zabawy gry planszowe i komputerowe Biblioteka Przystań | ul. Przybyszewskiego 46/48 | tel. 42 684 81 73 13-23.01.2020 r. | godz. 11.00-13.00 |Ferie w bibliotece w ofercie : | warsztaty plastyczne, | łamigłówki dla każdego, | zagadki detektywistyczne, | gry i zabawy, | animacje i zabawy językowe. | Filia nr 78 | ul. Tatrzańska 124 | tel. 42 642 03 40 Ferie na Fali Tradycyjnie jak co roku razem z AKADEMIĄ PŁYWANIA gorąco zapraszamy na ferie zimowe. Ferie zimowe coraz bliżej - nie mogliśmy zapomnieć o ofercie dla najmłodszych Falowiczów, którzy co roku tak chętnie odwiedzają nasz Aquapark! Niezmiennie zapraszamy wszystkie maluchy w wieku przedszkolnym i szkolnym na fantastyczne ferie razem z Akademią Pływania na FALI. Bogaty program, doświadczona i profesjonalna kadra instruktorów i animatorów, bezpieczna zabawa, a do tego moc atrakcji naszego Aquaparku. To wszystko czeka na dzieciaki w ramach FERII NA FALI już od 13 stycznia 2020 r.! START: 13.01.2020 KONIEC: 24.01.2020 GWARANTUJEMY: · trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) · opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej · naukę i doskonalenie pływania · podstawy pierwszej pomocy · zajęcia ze skuterkami wodnymi ABC nurkowania · kąpiele w solankach · świetną zabawę! W ramach zajęć istnieje możliwość wyrobienia kart: Karty - już pływam, Karty pływackiej i Specjalnej karty pływackiej. CENA: 590 zł/5 dni możliwość wykupienia większej/mniejszej ilości dni. Zapisy przyjmujemy pod numerem tel.: 605-679-676 Serdecznie zapraszamy!

Ferie 2020 w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi Ferie 2020 w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Podczas prelekcji prowadzący będą opowiadać o różnych aspektach przyrody, a uczestnicy dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy na temat otaczającego nas świata. Zajęcia podzielone są na te przeznaczone dla grup zorganizowanych – np. dla półkolonii szkolnych oraz na takie, które są przeznaczone dla osób indywidualnych. Zajęcia realizowane są w grupach do 25 osób, w godzinach 10:00 i 12:00 (10:00 grupy zorganizowane, 12:00 osoby indywidualne). Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapisów można dokonywać od 27 grudnia 2019 roku w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00 pod numerem telefonu 42 674 96 06. Poniżej przedstawiony jest harmonogram wraz z tematami zajęć i ich opisem. Serdecznie zapraszamy! "Zimowa Akademia Karate Shodan" ferie dla dzieci w Klubie Karate Kyokushin Shodan [dla grup zorganizowanych] Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat na darmowe zajęcia w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku (13–17.01.2020 r.) pod nazwą "Zimowa Akademia Karate Shodan". Celem programu jest propagowanie karate jako zdrowej formy ruchu oraz kształtowanie pozytywnej postawy wśród dzieci i młodzieży poprzez dyscyplinę na zajęciach. Wstęp bezpłatny. Treningi mają formę zamkniętą i po wcześniejszym ustaleniu ilości osób oraz terminu grupa uczestniczy w zajęciach. Klub Shodan założony został przez Macieja Jończyka i Pawła Kujawiaka – wieloletnich instruktorów łódzkiej szkoły Karate Kyokushin.Treningi skierowane są do dzieci w wieku od 4 lat, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzi je wykwalifikowana kadra instruktorska, zdolna odkrywać talenty i wspierać je na drodze pełnego rozwoju w tej sztuce walki. Klub Karate Kyokushin „Shodan” należy do Polskiego Związku Karate, Polskiej Federacji Karate Shinkyokushin oraz Branch World Karate Organization (największa organizacja karate kyokushin na świecie) kierowanego przez Shihan Mariusza Mazura V DAN z Bielańskiego Klubu Karate Kyokushin, jednego z najbardziej utytułowanych zawodników i trenerów w historii polskiego karate. /Więcej informacji na facebookowym profilu./

"Zimowa Akademia Karate Shodan" | ferie dla dzieci w Klubie Karate Kyokushin Shodan [grupa otwarta] Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat na darmowe zajęcia w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku (13–17.01.2020 r.) pod nazwą "Zimowa Akademia Karate Shodan". Celem programu jest propagowanie karate jako zdrowej formy ruchu oraz kształtowanie pozytywnej postawy wśród dzieci i młodzieży poprzez dyscyplinę na zajęciach. Wstęp bezpłatny. Treningi mają formę zamkniętą i po wcześniejszym ustaleniu ilości osób oraz terminu grupa uczestniczy w zajęciach. Klub Shodan założony został przez Macieja Jończyka i Pawła Kujawiaka – wieloletnich instruktorów łódzkiej szkoły Karate Kyokushin.Treningi skierowane są do dzieci w wieku od 4 lat, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzi je wykwalifikowana kadra instruktorska, zdolna odkrywać talenty i wspierać je na drodze pełnego rozwoju w tej sztuce walki. Klub Karate Kyokushin „Shodan” należy do Polskiego Związku Karate, Polskiej Federacji Karate Shinkyokushin oraz Branch World Karate Organization (największa organizacja karate kyokushin na świecie) kierowanego przez Shihan Mariusza Mazura V DAN z Bielańskiego Klubu Karate Kyokushin, jednego z najbardziej utytułowanych zawodników i trenerów w historii polskiego karate. /Więcej informacji na facebookowym profilu./ Półkolonie zimowe 2020 w Experymentarium ferie w Manufakturze.

Podczas tegorocznych ferii uczestnicy półkolonii będą mieli okazję do przeżycia niezapomnianych przygód związanych różnymi dziedzinami nauki i kultury. Zaplanowany przez nas program zapewnia niecodzienne atrakcje na każdy dzień. Na proponowany przez nas, autorski program składają się zajęcia zorganizowane w nietypowych miejscach, prowadzone przez pasjonatów i ekspertów danej dziedziny. Chcemy poszerzać horyzonty, rozwijać kreatywność i zaciekawiać światem uczestników półkolonii. Zapraszamy do wspólnej zabawy! 13-17 stycznia (poniedziałek-piątek) 2020 r. I turnus: "Tajne szkolenie Profesora Einsteina" · I TURNUS "Tajne szkolenie Profesora Einsteina" Pod okiem znanego Profesora przejdziemy tajne szkolenie, dzięki któremu zostaniemy Naukowcami Akademii Profesora Einsteina. Sprawdzimy swoją siłę fizyczną, dowiemy się jak powstają leki i poznamy tajniki recyklingu. Zdobędziemy wiedzę z różnych dziedzin nauki, co pozwoli nam ukończyć szkolenie i zdać egzamin u samego Profesora! Atrakcje, jakie czekają na nas w tym tygodniu to m.in.: zabawa na ściance wspinaczkowej, lodowisku i kręgielni, warsztaty SLIME, detektywistyczne, ogrodnicze i o recyklingu, wycieczka po Manufakturze i Muzeum Farmacji, pojedynki w Arenie Laser Games, pokaz z ciekłym azotem i wyjście do kina! Przyjdź w Ferie do ZOO i zachowaj „piątaka” na zwierzaka!

Ferie zimowe (13-26 styczeń 2020 r.) blisko, zachęcamy do zapoznania się z ofertą specjalną ZOO Łódź. GRUPY ZORGANIZOWANE (MIN. 10 OSÓB) Dla każdego z uczestników grupy przygotowaliśmy bilety wstępu w promocyjnej cenie równej 10 zł - niższej o 5 złotych od ceny oferowanej w cenniku.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma „pamiątkowego zwierzaka”, wartego kolejnego „piątaka”. Można również skorzystać z bogatej oferty, CODZIENNYCH, PRELEKCJI EDUKACYJNYCH, których tematy są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Edukacja”. Na każdą grupę 10 osobową przysługuje bezpłatny wstęp dla jednego opiekuna. Gwarancją uczestnictwa w prelekcji jest wstępna, telefoniczna rezerwacja terminu pod numerem telefonu 42 632 75 79 wew. 292, a następnie mailowa na adres: dydaktyka@zoo.lodz.pl (ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń). Cena zajęć to 12 zł/os. (nie obejmuje biletu wstępu).

OSOBY INDYWIDUALNE Każdy zwiedzający zoo otrzymuje rabat 5 zł (bilet normalny w promocji - 15 zł, ulgowy - 10 zł, bilety rodzinne odpowiednio 35 zł i 40 zł), czyli „piątaka na pamiątkowego zwierzaka”, który zostanie naliczony w kasie. Będzie można również skorzystać z oferty warsztatowej, w cenie 12 zł za dziecko (ilość miejsc ograniczona). Poniżej prezentujemy terminy i tematykę zajęć warsztatowych. Przypominamy, że na terenie ogrodu znajduje się siedem całorocznych, ogrzewanych pawilonów z ekspozycją ptaków, małp, małych ssaków, zwierzętami Afryki, hipopotamem karłowatym, rybami, gadami i płazami. Do końca lutego 2020 roku kasy ogrodu są czynne w godzinach 9:00 – 14:30, natomiast zwiedzanie ogrodu możliwe jest do godziny 15:30. *”pamiątkowy zwierzak” - metalowy medal pamiątkowy z wizerunkiem jednego z mieszkańców naszego ogrodu zagrożonych wyginięciem w naturze, dostępny w ramach promocji dla grup zorganizowanych lub w do kupienia w automatach sprzedażowych na terenie ogrodu przez osoby indywidualne.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW Poniedziałek 13.01.20 ZOOLOGICZNY MASTER CHEF JUNIOR Podczas warsztatów uczestnicy poznają skład diety ulubionych bohaterów filmów „Król Lew” i „Kung Fu Panda” oraz samodzielnie przygotują dla nich posiłki – warzywne gołąbki, liściowe zawijańce, ryżowe suchsi itp. Dowiemy się, czym jest zbilansowana dieta dla zwierząt, a czym dla ludzi. Zajęcia połączone z karmieniem pokazowym pand małych, langurów jawajskich i kapucynek czubatych.

Ferie z fotografią dla młodzieży | warsztaty z kursfoto.pl Podczas nadchodzących ferii zimowych na uczniów czeka ciekawa propozycja warsztatów fotograficznych prowadzona przez znaną szkołę kursfoto.pl. Zajęcia w plenerze i studio nastawione są na pobudzenie kreatywności u młodych ludzi. Przez 5 dni od godz. 9.00 do 15.00 kursanci poznają nie tylko podstawy fotografii, zagłębią się bowiem także w tajniki fotografii reklamowej, reportażowej oraz makrofotografii. Dużym walorem warsztatów jest praktyczny charakter zajęć. W połowie kursu odbywa się niespodzianka organizatorów – fotograficzna gra uliczna. Dlaczego z nami: pięciodniowe warsztaty fotograficzne nauka poprzez ćwiczenia podstaw fotografii przygoda z aparatem - tylko u nas FOTOGRAFICZNA GRA ULICZNA! ćwiczenia w sali i plenerze jeśli nie masz aparatu, możesz skorzystać z naszych! przeczytaj program zajęć - NAPRAWDĘ WARTO przeszkoliliśmy już setki osób w Waszym wieku gwarantujemy również doskonałą zabawę na zakończenie kursu otrzymasz Dyplom i zaświadczenie MEN w Poznaniu gorąca herbata wysoka jakość - posiadamy akredytację Kuratorium Oświaty, szkolimy dla dużych (ORANGE, HP, PKO BP...) i wielu małych firm. Wykładowcy: Szymon Lazaj , Rafał Stasiewicz, Alicja Bloch. Dodatkowe informacje: Program i zapisy można znaleźć na stronie kursfoto.pl Tryb spotkań: codzienny od poniedziałku do piątku (30 godzin przez 5 dni). Dwa turnusy do wyboru. Zajęcia organizowane dla młodzieży w wieku: 12-17 lat. zajęcia odbywają się pod opieką osoby z uprawnieniami wychowawcy kolonijnego dowóz i odbiór kursanta zapewniają rodzice uczestnicy są ubezpieczeni od zdarzeń losowych (w przypadku zapisu w weekend tuż przed rozpoczęciem, uczestnik nie zostanie ubezpieczony) pierwszego dnia należy przynieść podpisaną zgodę opiekuna prawnego, formularz prześlemy mailem Cena: 590 zł. Więcej szczegółów o cenie i zapisach na stronie internetowej. Ferie zimowe w Ogrodzie Botanicznym

W dniach 13-24 stycznia 2020 roku, podczas ferii zimowych, Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza grupy szkolne oraz osoby indywidualne na zajęcia warsztatowe oraz wycieczki terenowe. W dniach 13-24 stycznia 2020 roku, podczas ferii zimowych, Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza grupy szkolne oraz osoby indywidualne na zajęcia warsztatowe oraz wycieczki terenowe. Podczas zajęć prowadzący będą opowiadać o różnych aspektach przyrody, a uczestnicy będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat otaczającego nas świata. Zajęcia podzielone są na te przeznaczone dla grup zorganizowanych – np. dla półkolonii szkolnych, oraz na takie, które są przeznaczone dla osób indywidualnych. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapisy będą odbywać się w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00 pod numerem telefonu 42 688 44 20. Poniżej przedstawiony jest harmonogram wraz z tematami zajęć i ich opisem. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!

FERIE ZIMOWE 13.01.2020 – 24.01.2020

Poniedziałek 13.01 i 20.01 9:00 Świat owoców i nasion – warsztaty dla grup zorganizowanych 12:00 Zima w przyrodzie – wycieczka po Ogrodzie Botanicznym dla grup zorganizowanych ŚWIAT OWOCÓW I NASION – zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych (szkoły, półkolonie), które mają na celu pokazać młodzieży bogactwo kształtów i kolorów owoców i nasion. Zajęcia przybliżą temat wędrówek nasion i owoców, sposobów ich rozprzestrzeniania się oraz związanych z nimi przystosowań. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną pod dużym powiększeniem nasiona wielu gatunków roślin. Ponadto uczestnicy poznają katalog Index Seminum oraz spróbują samodzielnie oczyścić nasiona. W końcowym etapie zajęć uczestnicy wykonają przy użyciu nasion niepowtarzalne ozdoby, które zabiorą do domu. Co robić w ferie zimowe w Łodzi we wtorek 14 stycznia

Co robić w ferie zimowe w Łodzi w środę 15 stycznia Co robić w ferie zimowe w Łodzi w czwartek 16 stycznia Co robić w ferie zimowe w Łodzi w piątek 17 stycznia Co robić w ferie zimowe w Łodzi w sobotę 18 stycznia Ferie 2020. Co robić w FERIE ZIMOWE w Łodzi Co robić w ferie zimowe w Łodzi w niedzielę 19 stycznia Co robić w ferie zimowe w Łodzi w poniedziałek 20 stycznia Co robić w ferie zimowe w Łodzi we wtorek 21 stycznia Co robić w ferie zimowe w Łodzi w środę 22 stycznia Co robić w ferie zimowe w Łodzi w czwartek 23 stycznia

