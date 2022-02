Walentynki 2022. Jak spędzić weekend z ukochaną osobą? Oto kilka pomysłów na walentynkowy wieczór w Łodzi

Sobota, 12 luty

Kosmiczne Walentynki w EC1 Łódź

Miejsce: EC1 - Łódź Miasto Kultury (ul. Targowa 1/3, Łódź)

godz. 11:00 - 19:00

Walentynkowe warsztaty „Świece, kawior i wino” (dla osób od 16 roku życia)

Uczestnicy podczas warsztatów będą mieli okazję stworzyć wyjątkowe świece na romantyczną randkę, poznają elementy kuchni molekularnej, dzięki której będą mogli stworzyć niepowtarzalną walentynkową kolację oraz dowiedzą się, jaka jest optymalna temperatura serwowania wina musującego.

Cena biletu: 20 zł

Walentynkowy Przewodnik po Kosmosie

Randka w kosmosie? To możliwe! Centrum Nauki i Techniki EC1 zaprasza do podróży z przewodnikiem przez inspirujące ludzkość zagadnienia związane z tematyką Kosmosu! Przewodnik po Kosmosie jest w cenie biletu do Centrum Nauki i Techniki EC1.

Walentynkowy koncert Casio

Miejsce: Bałucki Ośrodek Kultury - Centrum Edukacji Kulturowej " na żubardzkiej" (ul Żubardzka 3, Łódź)

godz. 16:00