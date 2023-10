Ile kosztują chryzantemy w doniczce przed Wszystkimi Świętymi? Jakie są ceny ciętych kwiatów na grób?

Chryzantemy przed Wszystkimi Świętymi

Chryzantema to bardzo delikatny i dosyć trudny w hodowli kwiat. Największym problemem ogrodników jest to, by zakwitłą na Wszystkich Świętych kiedy cieszy się największą popularnością. Jak wyjaśniają ogrodnicy w Polsce stosowana jest tzw. sterowana uprawa chryzantem. Dzięki zjawisku nazywanemu a fotoperiodyzmu wpływa się na rozpoczęcie kwitnienia kwiatów. Polega ona tym, że przy pomocy folii i lamp reguluje się długość dnia i nocy. A to ma bardzo duży wpływ na kwitnienie tych kwiatów.