Centrum Spycimierskie Boże Ciało prawie gotowe. Jak wygląda? Jak powstawało? Zobacz zdjęcia Paweł Gołąb

Centrum Spycimierskie Boże Ciało jest pawie gotowe. Obiekt powstający we wsi Spycimierz, w gminie Uniejów słynnej na cały świat za sprawą kwietnych dywanów, już stoi, teraz trwają przygotowania do ostatniego etapu inwestycji związanej z wyposażeniem go w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz meble.