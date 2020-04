Burza wokół Stowarzyszenia Kocham Łódź. W jego władzach są wysocy rangą urzędnicy UMŁ i politycy PO. "Wyciągną ręce po publiczne pieniądze?"

Przez ostatni weekend (17-19 kwietnia) w mediach społecznościowych przetoczyła się emocjonalna dyskusja na temat SKŁ, bo w jego zarządzie i komisji rewizyjnej pojawiły się nazwiska kojarzące się głównie z polityką, władzą i PO. Prezesem jest Paweł Bliźniuk , radny Koalicji Obywatelskiej w sejmiku, p.o dyrektora departamentu obsługi i administracji UMŁ, od lat bliski współpracownik prezydent Zdanowskiej , a szefem komisji rewizyjnej jest zaś Adam Wieczorek , wiceprezydent Łodzi, szef PO w Łodzi. Prócz nich we władzach SKŁ jest też Michał Chmielewski , dyrektor departamentu gospodarowania majątkiem UMŁ czy Paweł Arabski , ekspert Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, kilku innych urzędników miejskich, wszyscy związani z Kołem Aktywności PO, zapleczem politycznym Hanny Zdanowskiej. KA, tak jak kilkanaście innych łódzkich kół co prawda przestało istnieć, bo połączyły się w jedno, której szefową ma być Zdanowska, ale przez wybuch epidemii formalnie nowych władz wybrać dotąd nie zdołano.

„(...) To, że członkowie władz tego stowarzyszenia dostają lub dostawali wynagrodzenie z publicznych pieniędzy (z NASZYCH podatków) jest oznaką ich profesjonalizmu? Czy to, że są oni związani z obecną władzą, ba sami tę władzę sprawują w naszym mieście, oznacza ze są oni społecznikami? - komentuje Daniel Walczak (Tak dla Łodzi) - Nowe NGO będzie starało się o miejskie granty. Czy to etyczne, że bezpośredni podwładni prezydent Hanny Zdanowskiej będą wyciągać ręce po publiczne pieniądze? Czy urzędnicy zasiadający w komisjach konkursowych rozdzielających środki publiczne będą je przyznawać organizacji, w której zasiadają ich szefowie albo radni? Czy zasiadanie w miejskich spółkach to już za mało?