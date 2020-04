Budowa zachodniej obwodnicy Łodzi. Zdjęcia lotnicze i z poziomu ziemi z powstawania drogi ekspresowej S14

Istniejący odcinek ekspresowej czternastki (S14) ma swój początek na węźle Róża, gdzie łączy się z drogą ekspresową S8 (Wrocław - Warszawa) i dalej biegnie w kierunku północnym. Na tym odcinku są węzły Dobroń i Pabianice Północ. Za tym drugim S14 odbija w kierunku Łodzi (Ikei). Po wybudowaniu zachodniej obwodnicy Łodzi od okolic Pabianic można też będzie pojechać na północ. W ten sposób ekspresowa ósemka (S8) na południu połączy się z autostradą A2 na północy.

Na grudniowej (2019) konferencji prasowej przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi mówili, że jest szansa na to, by pierwszy odcinek budowanej S14 był gotowy za dwa lata. Można byłoby wtedy przejechać od węzła Łódź Lublinek do ulicy Szczecińskiej w rejonie Niesięcina.

Odcinek ten buduje firma Budimex. W październiku 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą, którym jest konsorcjum Budimex (lider) i Strabag. Wartość kontraktu to 561,8 mln zł.