Brak pociągów z Łodzi w góry: Tatry, Karkonosze, Bieszczady. Wg ministerstwa połączenia kolejowe z Łodzi w góry są dobre

BRAK POCIĄGÓW GÓRY. Z ŁODZI NIE POJEDZIEMY W TATRY I KARKONOSZE

Obowiązujący od połowy grudnia rozkład jazdy pociągów PKP Intercity uważany jest za najgorszy od wielu lat. Wprowadzono w nim wiele zmian niekorzystnych dla mieszkańców Łodzi.

Zlikwidowano np. nocne połączenia „Karpaty” z Gdyni do Zakopanego oraz ”Karkonosze” z Warszawy do Szklarskiej Poręby kursujące dotąd przez Łódź. Teraz obydwa składy kursują przez Koluszki, do których w nocy nie ma żadnego dojazdu. Do Łodzi natomiast nie wjeżdżają, choć to zaledwie 20 km.

To całkowicie pozbawiło łodzian bezpośredniego połączenia z Jelenią Górą i Szklarską Porębą oraz zmniejszyło liczbę porannych połączeń do Gdyni i Zakopanego.

Obecnie stolica województwa i trzecie miasto w Polsce ma tylko jedno bezpośrednie połączenie do Zakopanego, z wyjazdem po godz. 16 i przyjazdem na miejsce po godz. 22, co jest wybitnie niedogodną porą, szczególnie zimą.