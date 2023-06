Bobry zbudowały tamę, rolnik z powiatu łaskiego ma problem. Jakie jest możliwe wyjście z kłopotliwej sytuacji? ZDJĘCIA

Jak zatem odnosi się do sprawy łódzki RDOŚ, gdzie rolnik z gminy Widawa już zainterweniował (sprawa jest w toku)? - Bobry w województwie łódzkim są rozpowszechnione, ich obecność można zauważyć w pobliżu środowisk wodnych, z którymi są nieodłącznie związane. Chyba nie ma rzeki, w której nie byłoby bobrów. W niektórych miejscach są stale obecne, a w innych przebywają przez 2-3 sezony i opuszczają je, gdy zabraknie pokarmu. W miejscu swojego występowania zagospodarowują teren w taki sposób, aby zapewnił im bezpieczeństwo i bazę pokarmową. Z tego powodu kopią nory, ścinają drzewa oraz budują tamy. Działalność bobrów związana z budową tam jest bardzo korzystna dla przyrody: przywraca właściwe stosunki wodne, zwiększa różnorodność biologiczną, ogranicza erozję, zwiększa tempo samooczyszczania się wód – zaznacza Tomasz Radziewicz, z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - Regionalny Konserwator Przyrody dodając, że jednocześnie bobry mogą również powodować straty w gospodarce człowieka2, ale... - bóbr europejski Castor fiber jest objęty ochroną częściową i wobec tego gatunku obowiązują zakazy, w tym m.in. zakaz umyślnego zabijania osobników, umyślnego chwytania osobników, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia nor, żeremi, tam lub innych schronień, transportu osobników, ich umyślnego płoszenia lub niepokojenia czy przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. Właściwy terytorialnie regionalny dyrektor ochrony środowiska został upoważniony do wydawania zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec gatunków objętych ochroną – w tym wobec bobra europejskiego. Zezwolenie takie może być wydane w sytuacjach wyjątkowych, czyli w razie braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz gdy spełniona jest choć jedna z przesłanek, m.in. wtedy, gdy dana czynność wynika z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia albo leży to w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego.