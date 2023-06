Lasy w Łódzkiem lepiej chronione przed pożarami

- O potrzebie, efektywności i celowości projektu świadczy chociażby fakt, że w czasie jego trwania był on kilkukrotnie rozszerzany o kolejne zadania oraz nowe nadleśnictwa, które dołączały do jego realizacji – mówi Iwona Barszcz, kierownik projektu w CKPŚ. – W 2016 r. rozpoczynaliśmy go ze 136 jednostkami, kończymy ze 168. Jednocześnie rosła wartość projektu z 43 mln zł do ponad 87 mln zł, co spowodowane było nie tylko dostosowywaniem się do cen rynkowych oferowanych przez wykonawców dostaw i robót, lecz także wynikało ze znacznego zwiększenia wskaźników rezultatu.