Bezpieczny stadion - antyterrorystyczny projekt Uniwersytetu Łódzkiego, klubów sportowych i służb porządkowych Dariusz Pawłowski

Stadiony, na których odbywają się duże wydarzenia sportowe lub artystyczne to - zdaniem specjalistów - miejsca, które należą do najbardziej zagrożonych atakiem terrorystycznym. Nic dziwnego, że na całym świecie trwają prace nad opracowaniem nowoczesnych systemów zabezpieczeń tych obiektów. Do stworzenia najnowszego na Uniwersytecie Łódzkim "zaprzęgnięto" sztuczną inteligencję.