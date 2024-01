2024 rok pod znakiem zaostrzenia kar dla kierowców – sprawdź jakie przepisy ulegną zmianie! Raport rankomatu.pl INFOGRAFIKI

Jakie nowe zasady wprowadzono dla kierowców? Rankomat.pl informuje

Wyższe kary za brak OC – nawet o 2 tys. zł! Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu zmieniają się wraz z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kierowców nie powinien więc dziwić sam fakt wyższych opłat, nieco szokujący może być natomiast wymiar kary. Już od 1 stycznia 2024 r. niektórzy właściciele pojazdów mogą otrzymać wezwanie od UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) do zapłaty nawet 12 730 złotych. Kolejne podwyżki zapowiadane są na lipiec – wtedy to najwyższy wymiar kary może wynieść nawet 12 900 zł!

Od początku 2024 r. zmianie ulegną także wysokości opłat za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub brak zawiadomienia o jego zbyciu. Do końca 2023 r. wynosiły one od 200 zł do 1000 zł. W 2024 r. właściciele pojazdów, którzy nie złożą wniosku o rejestrację w terminie 30 dni, zapłacą karę, która wynosi odpowiednio: 500 zł dla nabywców pojazdów zarejestrowanych w Polsce lub sprowadzonych z zagranicy i 1000 zł dla przedsiębiorców zajmujących się pośrednictwem sprzedaży.

Wraca obowiązek przerejestrowania auta zarejestrowanego w Polsce – za niedopełnienie surowe kary Wraz z początkiem 2024 roku zmieniają się przepisy związane z zakupem pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Nowi właściciele mają obowiązek rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni. Ten sam termin rejestracji obowiązuje nabywców samochodów z zagranicy oraz w drodze spadku. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce w zakresie obrotu pojazdami powinien złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni. Co więcej, osoby decydujące się na sprzedaż samochodu w 2024 roku, nadal powinny pamiętać o zgłoszeniu jego zbycia do wydziału komunikacji.

- Zmiany związane z obowiązkowym zastosowaniem nowoczesnych systemów w nowych samochodach mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów, natomiast należy pamiętać, że wyprodukowanie auta z dodatkowym wyposażeniem generuje wyższe koszty. Niestety, z reguły są one przerzucane na nabywców samochodów. Bardzo możliwe więc, że czeka nas wzrost cen, szczególnie najtańszych do tej pory modeli na rynku – wyjaśnia Stefania Stuglik , ekspert rankomat.pl.

Co się zmieniło w przepisach ruchu drogowego w 2023 roku?

2023 rok wprost obfitował w nowe regulacje, które w mniejszym lub większym stopniu dotyczyły polskich kierowców. Znacząco wzrosły kary za brak OC. W 2023 r. dwa razy wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (1 stycznia i 1 lipca). W związku z tym, w tym samym czasie wzrosły kary za brak OC dla wszystkich właścicieli pojazdów. Przykładowo, od stycznia do czerwca maksymalna kara za brak ubezpieczenia samochodu osobowego wynosiła 6980 zł, a w okresie lipiec – grudzień już 7200 zł. W 2023 r. zdrożał także egzamin na prawo jazdy. W ubiegłym roku trzeba było zapłacić 50 zł za egzamin teoretyczny (każda kategoria), 200 zł za część praktyczną egzaminu (kat. AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem) oraz 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E. Niewykluczone są dalsze podwyżki: maksymalne opłaty za egzamin na prawo jazdy ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Mogą się więc zmienić w 2024 r.