Będą kontrole na działkach w czasie epidemii koronawirusa. Policja zapowiada kontrole. Za co można dostać mandat?

Jechać na działkę czy nie? Wraz ze wzrostem temperatury coraz więcej działkowców zadaje sobie to pytanie. Interpertacja przepisów nie jest prosta.

- Mam działkę nad Jeziorskiem od tygodnia zastanawiam się czy wolno mi pojechać- pyta pani Danuta z Łodzi.

Podobne zapytania wpływają też do łódzkiej straży miejskiej. Tam dowiadują się, że obecnie pobyt na działkach i uprawa ogródka nie są dozwolone, bo wychodzić z domu można tylko w kilku celach.

- Nie jest to czynność niezbędna dnia codziennego, ale do każdego działkowca będziemy podchodzić indywidualnie - podkreśla Marek Marusik z łódzkiej straży miejskiej. Co to oznacza?

- Jeśli ktoś idzie na działkę, bo po dwóch tygodniach siedzenia w domu musi wyjść na dwór, to jest to czynność niezbędna - mówi Marusik. - Ale już prace działkowe, które mogą poczekać, niezbędne nie są. Mamy jednak świadomość, że przyroda nie poczeka i wiele prac trzeba wykonać - dodaje.