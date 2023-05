Wysyp smardzów w okolicach Zgierza. Te pierwsze wiosenne grzyby są warte majątek!

Smardze. Pierwsze grzyby pojawiły się w regionie łódzkim

Dlatego zachęca do kontaktu ze stacją, w której można bezpłatnie poddać znalezione grzyby ocenie. Grzyby można oceniać także wiosną, należy je przynieść do siedziby stacji przy ul. Wodnej 40 w dni robocze w godz. 7.30-15.

Smardze. Czy można je zbierać?

Smardze objęte są częściową ochroną, to oznacza, że nie można ich zbierać w lasach i na naturalnych stanowiskach. Grozi za to mandat do 250 zł. Można za to zbierać je w ogrodzie.