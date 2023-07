Areszt dla zabójcy 16-letniej Oliwii z Tomisławic ma być przedłużony! ZDJĘCIA

Przypominamy, że mężczyzna wszedł na teren placówki i zaatakował nożem jej wychowanków oraz opiekunkę 9 maja przed północą. Ataku nie przeżyła, 16-letnia Oliwia, z którą wcześniej się spotykał. Ranił ponadto pięć osób, które trafiły do szpitali w Łodzi, Poddębicach oraz Sieradza. Na szczęście przeżyły atak szaleńca. Napastnik przyznał się do zamordowania dziewczyny, z którą wcześniej się spotykał. Ogłoszono mu zarzuty popełnienia morderstwa i próby pięciokrotnego usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.12 maja Sąd Rejonowy w Sieradzu zastosował tymczasowy areszt wobec podejrzanego. Teraz będzie przedłużony o kolejne pół roku. Z kolei 16 maja Oliwia spoczęła na Cmentarzu Parafialnym w Warcie, gdzie przed pójściem do Domu Dziecka w Tomisławicach mieszkała z matką i rodzeństwem. Dodajmy, że 19-latek ma obrońcę z urzędu, a jest nim Magdalena Majewska.