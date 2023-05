Pogrzeb 16-letniej Oliwii zamordowanej w Tomisławicach przez nożownika ZDJĘCIA

Msza święta żałobna odbyła się w kościele parafialnym w Warcie, gdzie proboszczem jest ks. kanonik Eugeniusz Budkowski. On też przewodniczył ceremonii. Była także siostra bernardynka z pobliskiego klasztoru, koleżanki i koledzy zmarłej dziewczyny.

Przypomnijmy, że nożownik ranił także pięć osób, które trafiły do szpitali. 19-latkowi, który przyznał się do tego, że użył noża i popełnił zabójstwo, grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

- Trwa kompletowanie akt, a do sądu został skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o zbrodnię zabójstwa oraz pięciokrotne usiłowanie zabójstwa, do jakiego dopuścił się 19-letni mieszkaniec gminy Warta - mówiła kilka dni temu zastępca Prokuratora Okręgowego w Sieradzu Jolanta Szkilnik. - Zostały z jego udziałem wykonane czynności ogłoszenia zarzutów zbrodni zabójstwa 16-letniej pokrzywdzonej, jak również pięciokrotnego usiłowania zabójstwa.