Antoni Macierewicz o obecności lidera Agrounii na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej: to jest ukłon w stronę Rosji

Macierewicz w poniedziałek w Polskim Radiu 24 odniósł się do kwestii list wyborczych do Sejmu przedstawionych przez Koalicję Obywatelską i m.in. obecność na nich lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka.

- To jest ukłon w stronę Rosji, to oczywiste. (...) Jedno jest pewne - demonstrował bardzo jasno, że jest prorosyjski, że uważa, że związek z Rosją jest dla polskiej wsi najważniejszy i on będzie to reklamował, będzie to wspierał i będzie Putinowi pomagał. To są rzeczy naprawdę niesłychanie groźne, nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale w ogóle dla bezpieczeństwa Europy. Donald Tusk jasno pokazuje Putinowi - jestem gotowy na działanie z tobą - ocenił polityk PiS.