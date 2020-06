Andersen kontra koronawirus. Słuchowiska w wykonaniu łódzkiej grupy Soundsitive Studio zachęcą do spędzenia czasu w domu z rodziną

Głównym celem akcji jest promowanie kultury audialnej oraz czytelnictwa wśród dzieci. W jej ramach przewidziano powstanie dziesięciu słuchobajek, stanowiących adaptacje znanych na całym świecie baśni Hansa Christiana Andersena oraz braci Grimm. Nie zabrakło także łódzkiego akcentu -Stowarzyszenie przygotuje dźwiękową wersję powieści dla dzieci „Zakochany Kajtek” pisarki Moniki Sawickiej-Kacprzak.

W przedsięwzięcie zaangażowanych jest dwóch lektorów – Małgorzata Kozak oraz Henryk Sirecki.

-Chcieliśmy stworzyć dla dzieci i ich rodziców magiczną krainę dźwięku i słowa. Taka forma przekazu z pewnością rozwija wyobraźnię najmłodszych. W czasie epidemii stanowi też ciekawą formę wspólnego, rodzinnego spędzania czasu- mówi Małgorzata Kozak, główny lektor projektu.

Materiały powstałe w ramach akcji ,,Bajki audio dla dzieci Soundsitive Kids” będą jednocześnie dostępne na wielu witrynach internetowych i mediach społecznościowych, należących do Stowarzyszenia Soundsitive Studio. Co tydzień, w każdą środę, do sieci trafi jeden utwór.