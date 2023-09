8 najtańszych miast w Europie na weekend: najnowszy ranking. Tam noclegi i wyżywienie kosztują najmniej. 1. miejsce was zaskoczy

Gdzie w Europie weekendowa wycieczka kosztuje najmniej? Nowy ranking podpowiada

Powstał nowy ranking najtańszych miast świata na weekendowe wycieczki. Gdzie można się zabawić i wypocząć za rozsądne pieniądze? Gdzie nocleg, wyżywienie i alkohol kosztują najmniej? Przedstawiamy wyniki rankingu - 8 najtańszych miast na city break w Europie i 3 spoza Europy. Na liście nie brakuje zaskoczeń. Na pewno nie zgadniecie, które miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu! JoseIgnacioSoto, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Krótkie weekendowe wycieczki do miast Europy i świata to świetny sposób na zabawę i relaks o każdej porze roku. Ponieważ city breaki nie trwają długo, nie muszą też dużo kosztować, zwłaszcza jeśli wybierzecie się do miasta, gdzie ceny są z reguły przystępne.