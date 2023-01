Zwycięski sparing ŁKS Łódź i przełamanie Nelsona Balongo ZDJĘCIA

Łodzianie byli zespołem lepszym i wygrali zasłużenie. Kolejny mecz sparingowy ŁKS ma zaplanowany na 18 stycznia z innym drugoligowcem Pogonią Siedlce. Trzy dni później podopieczni trenera Kazimierza Moskala wsiądą do samolotu lecącego na zgrupowanie do Turcji. Lecieć ma 23 piłkarzy z pola i trzech bramkarz. Będą tam do 4 lutego. W planach są nie tylko treningi, ale także trzy mecze.

ŁKS Łódź - Znicz Pruszków 3:0 (2:0)

1:0 - Nelson Balongo (10, głową)

2:0 - Nelson Balongo (32)

3:0 - Pirulo (65).

ŁKS: I połowa: Aleksander Bobek - Kamil Dankowski, Nacho Monsalve, Adam Marciniak, Artemijus Tutyskinas - Bartosz Biel, Władysław Ochronczuk, Mateusz Kowalczyk, Michał Trąbka, Bartosz Szeliga - Nelson Balongo. I połowa: Dawid Arndt - Marcel Wszołek, Maciej Dąbrowski, Oskar Koprowski, Jowin Radziński, Dawid Kort, Damian Nowacki, Jan Łabędzki, Pirulo, zawodnik testowany, Piotr Janczukowicz. Trener: Kazimierz Moskal.