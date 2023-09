ZUS wypłaca kolejne czternastki emerytom i rencistom. Ile w Łódzkiem? Jakie terminy?

Kolejne terminy wypłat to 15, 20 i 25 września. - Ostatnie czternastki ZUS wypłaci pod koniec września osobom, pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za wrzesień przypada na 1 października – wyjaśnia Monika Kiełczyńska , regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

W tym tygodniu – jak informuje Monika Kiełczyńska , regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego - czternastki z ZUS-u otrzyma ponad 176 tys. osób z województwa łódzkiego, na łączną kwotę 407,5 mln zł. Świadczenia otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierają emerytury i renty w terminach przypadających na 5; 6; i 10 dzień miesiąca. Licząc osoby, które otrzymały świadczenia w 1-ym terminie, czyli 1 września, w Łódzkiem ZUS wypłaci świadczeniobiorcom do 10 września prawie 238 tys. czternastek, na łączną kwotę ok. 555 mln zł.

Jak uzupełnia, czternastki wypłacane są z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Otrzymają je osoby, które na 31 sierpnia miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych np. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczenia rodzicielskiego Mama 4 plus. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.