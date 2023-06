ZUS przypomina: 500+ to nadal 500 zł, a nie 800 zł. Mija termin na złożenie wniosku. SPRAWDŹ szczegóły

Wciąż 500+ a nie 800+

ZUS przypomina, że wysokość świadczenia wychowawczego nie uległa zmianie. - Nadal jest to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Pojawiające się głosy jakoby ZUS wypłacał to świadczenie w wysokości nie 500 zł, a 800 zł są nieprawdziwe. Jeżeli pojawią się przepisy zwiększające wysokość świadczenia dla rodzin, które zostaną uchwalone i wejdą w życie, to wówczas ZUS będzie je realizował – zapewnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Od czerwca 2023 roku – jak uzupełnia - ZUS wypłaca 500 plus na kolejny okres świadczeniowy, który potrwa do 31 maja 2024 r. Świadczenie wypłacane jest tak jak dotychczas w wysokości 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Do tej pory świadczenia przyznano dla ok. 6,3 mln dzieci, a na konta rodziców trafiło łącznie ok. 3,1 mld zł.