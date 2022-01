Zacznijmy od Bełchatowa. Wiosną w drużynie trenera Kamila Sochy nie wystąpi Mikołaj Gabor. Klub rozwiązał z nim we wtorek kontrakt za porozumieniem stron. Piłkarz przyszedł do drugoligowca przed obecnym sezonem z Olimpii Grudziądz i wystąpił w dziewięciu meczach ligowych oraz jednym Pucharu Polski. Miała na to zapewne wpływ kontuzja, której doznał w meczu pierwszej kolejki z Wisłą Puławy. Przypomnijmy, że wolną rękę w poszukiwaniu klubu otrzymali niedawno Adam Dobosz, Mikołaj Grzelak, Rafał Kujawa oraz Jewhen Radionow. Szkoleniowiec GKSpodziękował natomiast Kacprowi Jaźwickiemu i Maksymowi Rosińskiemu, którzy byli na testach.

Ciekawie w III lidze. Otóż z Unią Skierniewice pożegnał się Damian Makuch, który przeniósł się do drugoligowego Górnika Polkowice.

Z kolei na testach w pierwszoligowym Stomilu Olsztyn przebywa Patryk Jakubczyk z Lechii Tomaszów Mazowiecki. Ma tam być co najmniej do najbliższej soboty. To drugi zawodnik tego klubu, któremu przypatruje się sztab szkoleniowy Stomilu. Wcześniej trenował tam Artur Amroziński.

W Pelikanie Łowicz trenuje natomiast trzech nowych piłkarzy. Przemysław Dwórzyński przyszedł z Wisły Sandomierz (III liga), natomiast Jakub Pawlicki z Elany Toruń (III). Artur Stawikowski grał jesienią w Zniczu Pruszków (II).