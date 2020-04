Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja. Czy plan rządu dotyczy wszystkich dzieci? Szczegóły otwarcia żłobków i przedszkoli. Co z zasiłkami?

- Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, przedszkola przez organy założycielskie. My to umożliwiamy i wytyczne ministra zdrowia będą jednocześnie określały warunki, na jakich to otwarcie będzie możliwe - zapowiedział Mateusz Morawiecki. Na razie wytycznych z resortu zdrowia, dotyczących przedszkoli nie ma.

W minionym tygodniu rząd podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia szkół do 24 maja. Poinformowano też, ze egzaminy maturalne odbywać się będą od 8 czerwca tylko w formie pisemnej, a ośmoklasisty odbędą się w dniach 16-18 czerwca. Pierwotnie mówiło się, że zamknięcie do 24 maja będzie dotyczyło również żłobków i przedszkoli, jednak dziś okazało się, że te placówki zostaną otwarte dużo szybciej.

Premier dodał, że dla osób, które nie będą mogły swoich pociech oddać do przedszkola, odprowadzić do żłobka, dalej będzie stosowany zasiłek opiekuńczy.

Prowadzący mogą podjąć decyzję o ograniczeniu liczby dzieci w żłobku, klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna. Nie narzucono jednak liczby dzieci przypadających na opiekuna. Osoby odpowiedzialne za prace żłobków będą musiały zebrać zdalnie dane od rodziców, m.in. telefonicznie lub mailowo.

Dodatkowo to również prowadzący muszą zapewnić środki higieniczne i dezynfekujące, które są niezbędne do funkcjonowania żłobka. W razie potrzeby - jak czytamy w wytycznych - pracownicy żłobka mogą zostać wyposażeni przez organ prowadzący w środki ochrony osobistej, takie jak przyłbice, rękawiczki czy fartuchy ochronne.

Zakaz przynoszenia zabawek

Jednocześnie resort rodziny poinformował o zakazie przynoszenia przez dzieci swoich zabawek z domów. Place zabaw, przylegające do żłobków, będą jednak mogły być użytkowane. To samo dotyczy zabawek należących do instytucji - one również mogą być używane, jednak należy je dezynfekować. W przypadku, gdyby dyrektor nie był w stanie zapewnić dezynfekcji jakiegoś obszaru, należącego do placówki, teren ten musi zostać oddzielony taśmą od reszty budynku. Oprócz tego żłobki mają obowiązek zrezygnowania z mycia zębów dzieci w placówkach.